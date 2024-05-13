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Сутормин: победу над «Пари НН» надо побыстрее забыть и думать только о «Краснодаре»

Сутормин: победу над «Пари НН» надо побыстрее забыть и думать только о «Краснодаре»
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Футболист «Сочи» Алексей Сутормин высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (6:1).

«Несмотря на счёт, наверное, это была не самая лучшая наша игра. Хорошо, что мы забили быстрый гол. Сразу стало полегче. Потом забили второй, и в целом пошла уже более раскрепощённая игра. Удалось забить голы в тех моментах, которые не могли реализовать ранее. Как итог — уверенная победа. Но её надо забывать побыстрее и готовиться к «Краснодару». Будет тяжёлый матч, и все мысли наши уже должны быть о нём!» — приводит слова Сутормина пресс-служба «Сочи».

Напомним, матч между «Сочи» и «Пари НН» состоялся накануне, 12 мая. Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. В составе сочинцев голами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Алексей Сутормин (дубль) и Никита Бурмистров. Гости ответили лишь точным ударом Зе Турбо. После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    
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