Азмун – король! Иранский новичок вытащил «Зенит» в 1/8 финала

Нет Краневиттера, но есть Оздоев

После поражения в Стамбуле от Сергея Семака требовали изменений в основе «Зенита». Накануне ответной встречи с «Фенербахче» главный тренер дал понять, что они будут, так как поменялись задачи на игру. Однако кадровые проблемы оставляли Семаку минимальный выбор. Сейчас он по разным причинам не может рассчитывать сразу на девятерых футболистов: Юрий Жирков, Кристиан Нобоа и Эмилиано Ригони не заявлены на Лигу Европы, Эмануэль Маммана, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Олег Шатов травмированы, а Александр Кокорин не играет в футбол даже в СИЗО «Бутырка».

Главным сюрпризом стало появление в стартовом составе Магомеда Оздоева. Точно так же Семак удивил в Стамбуле ставкой в центре на Матиаса Краневиттера. Присели на скамейку Эльмир Набиуллин и Роберт Мак, уступив места на поле Игорю Смольникову и Сердару Азмуну.

«Зенит» проиграл в Стамбуле. Дзюба не в форме Роберт Мак смазал пенальти.

Крутое начало от «Зенита»

Зенитовцы без лишних раздумий полетели в атаку, играя, по сути, по схеме 4-2-4. Двух центрфорвардов Артёма Дзюбу и Азмуна поддерживали Себастьян Дриусси слева и Эрнани справа. В одной из первых атак хозяева претендовали на пенальти, но английский судья Майкл Оливер (тот самый, что удалил Джанлуиджи Буффона), принял решение в пользу «Фенербахче». Справедливости ради, потом Оливер не среагировал и на падение игрока гостей в штрафной Андрея Лунёва. Сине-бело-голубым всё-таки удался столь нужный быстрый гол. И кто забил – Оздоев! Здорово в этом эпизоде сыграл новичок Азмун, сделавший голевую передачу.

Полёт Азмуна и гол «Фенера»

Сравняв счёт по сумме двух матчей, «Зенит» стал действовать в привычной манере. Две плотные, достаточно низко посаженные линии обороняли подступы к штрафные, форварды ловили момент для контрвыпада. Как и обещал тренер «Фенербахче» Эрсун Янал, его команда стремилась держать мяч и навязывать свою игру, благо зенитовцы не возражали, однако у гостей мало что получалось. В результате на 37-й минуте хозяева ещё раз подловили гостей на ошибке. Второй гол тоже пришёл с левого фланга после подачи Дриусси с его любимой точки: Азмун взлетел, как прыгун в высоту, и красиво забил.

В общем, можно было бы сказать, что команда Семака выдала идеальный первый тайм, если бы не гол Мехмета Топала перед перерывом. К сожалению, «Зенит» пропустил в очень простой ситуации. Оздоев с Александром Анюковым не разобрались, кому переключаться на соперника и закрывать ударную зону.

А где же Дзюба?

«Зениту» снова надо было отыгрываться, вот только после перерыва у команды Семака ничего не получалось. Турки легко справлялись со всеми незамысловатыми ходами хозяев, даже забрали себе мяч под свист трибун. Первый удар во втором тайме сине-бело-голубые нанесли лишь на исходе часа матча: Азмун ещё раз продавил защитника «Фенербахче» и пробил головой. На фоне иранца, как ни жаль, совсем слабо выглядел Дзюба. У центрфорварда сборной России не было ни ударов по воротам, ни ключевых передач. Конечно, отвлекая на себе оппонентов, Дзюба помогал Азмуну находить свободное пространство, но не более того. Сегодня продлилась «сухая» серия Артёма, он «молчит» с октября.

Эмоции Семака

Тут даже Семак завёлся – вступил в лёгкий конфликт с Толгаем Арсланом! Неожиданным проявление эмоций Семак как будто завёл и своих игроков. «Зенит» вскоре после этого забил третий гол, не особо вытекавший из логики игры. Первое по-настоящему удачное действие Дзюбы превратилось в голевую передачу на Азмуна, который блестяще расправился с Топалом и Мартином Шкртелом. Шесть ударов (три в створ) и три передачи под удар: такова статистика иранца за 80 минут на поле.

«Фенербахче» не мог ничего придумать впереди без травмированного Матье Вальбуэна, да и автор победного гола в первой игре нападающий Ислам Слимани, потерявший доверие Янала, появился на поле всего за 10 минут до конца. «Зенит» удержал счёт 3:1, прервал печальную серию из четырёх поражений подряд и вышел в 1/8 финала.