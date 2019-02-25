Потрясающая игра в Италии: шесть мячей, два пенальти, гол на 101-й минуте!

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» – «Интер» – просто огонь! С самого начала стало понятно, что от этой игры стоит ждать чего-то невероятного. «Фиалки» вышли вперёд уже на 1-й минуте в результате автогола соперника. Защитники гостей прозевали длинную передачу за спины, а Стефан де Врей подправил мяч в собственные ворота после удара Джованни Симеоне.

Несмотря на неудачное начало, команда Лучано Спаллетти уже в начале второго тайма выигрывала с комфортным счётом 3:1. Матиас Весино Фалеро забил красивым ударом с лёта, Маттео Политано выдал впечатляющее соло, а Иван Перишич реализовал пенальти. В этом эпизоде система VAR помогла судье Розарио Абиссо разглядеть игру рукой в штрафной хозяев.

«Фиорентина» вернулась в игру благодаря очень красивому голу Луиса Муриэля со штрафного. Зимний новичок «фиалок» нанёс потрясающий удар в «девятку».

В концовке судья вынужден был добавить много времени из-за просмотра видеоповторов и других пауз, а на шестой компенсированной минуте пенальти назначил пенальти в ворота «Интера». Причём Абиссо опять воспользовался системой VAR. Он долго принимал решение, поскольку было трудно понять, куда попал мяч – в руку игроку «Интера» или в грудь. В результате третий гол хозяев с пенальти состоялся только на 101-й минуте.

Спаллетти в ходе послематчевого интервью выглядел очень злым: «Не надо говорить, что может быть то или может быть это. Мяч попал в грудь. Вот и всё». Главный тренер «Интера» уверен: его команду убил судья.