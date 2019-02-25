«Вначале Сарри был похож на Короля Лира. А потом стал дураком»

В финале Кубка Английской лиги, в котором за титул боролись «Челси» и «Манчестер Сити», Кепа Аррисабалага перед серией пенальти отказался выполнять распоряжение тренера и уйти с поля. Английские СМИ этот поступок не оценили.

«Анархия в «Челси»

The Guardian: «В то время, как этой зимой у боковой линии «Челси» всё рушилось, Маурицио Сарри был похож на Короля Лир в спортивном костюме, расхаживающим в пределах своего квадрата туда-сюда, в котором его хлестали противоречивые ветра, бушующие от неблагодарности и неповиновения. К концу финала Кубка Сарри перевоплотился в кого-то другого – он стал дураком.

Бедный Сарри. В течение двух часов игры казалось, что футболисты единодушны в своём желании играть за тренера. Во втором тайме всё стало еще лучше – появились моменты, игра начала обретать форму. Но перед экстра-таймом эта химера пропала. Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. Его хотел заменить тренер. Но этого не произошло. Эта замена, которая была отклонена, стала брошенной перчаткой в лицо. В возрасте 12 лет Кепу увела бы с поля его мама или тренер, но в «Челси» он остался. Самый дорогой вратарь в мире, играющий под руководством тренера, чьё будущее всё ещё туманно. Как эта ситуация разрешится?».

Это вынос мозга! Сарри выставили кретином в прямом эфире Итальянец психовал как ребёнок, пока вратарь не хотел уходить на замену.

«Сарри унижен Кепой»

The Telegraph: «На протяжении 120 минут игроки «Челси» стойко выдерживали всё, что бросал в них «Манчестер Сити». Но за считанные секунды до конца развернулось невероятное, совершенно тупое шоу, которое явно говорит об этом всё более неуправляемом клубе.



«Уэмбли» никогда не видел чего-то подобного. Сарри сообщает о замене Кепы, но тот отказывается от неё, настаивая на том, что он достаточно силён, чтобы продолжить. Позже голкипер будет утверждать, что произошло недоразумение. Но это не так. Иначе бы тренер не стал в отчаянии разрывать свой костюм и убегать от штурма. Правда, поле он так и не покинул, повернув обратно уже на полпути к подтрибунному помещению. Этот человек уже не способен даже на драматический жест.

Тренер осознаёт, что его время в клубе подходит к концу. Он не может принимать решения без контроля и внимания. А теперь он обнажил все трещины и проблемы в клубе, из-за которых и потерял свое влияние. Становится понятно, что игроки имеют больше силы, чем тренер».

«Унижение»

Daily Mail: «Безобразие. Для этого нет другого слова. Неважно, что вы думаете о Маурицио Сарри и его работе, которую он делает в «Челси» — такого никто не заслуживает. Униженный своим же. Перед 80 000 болельщиках — не говоря уже о миллионах, смотрящих матч по всему миру. Как Аррисабалага имел смелость так открыто не повиноваться решению своего тренера? Не верится. Как ты думаешь, кто ты? Ты предал своего тренера. И сделал это совершенно подло. Можно предположить, что Сарри был слишком мягок. Итальянец не должен был позволить своему вратарю так поступать. Но вы что, ждёте, что он за уши утащит его с поля?



Сарри не должен больше ставить испанца. Хотя складывается впечатление, что Аррисабалага пробудет в клубе дольше, чем его тренер.



Если это был последний матч в «Челси», то это не то, чего он заслужил. Да и в этом матче всё было хорошо. На «Уэмбли» Сарри сделал именно то, что делать не хотел: он изменился. Он отказался от своих принципов. Он бросил Саррибол. Большой молодец. Но, возможно, после выходки Кепы Сарри больше не будет тренером «Челси».

«Сарри и Кепа в раздевалке после матча».

«Мультизадачный гений» (перевод: футболист, который играет и тренирует «Челси»).

«Посмотри на меня. Теперь я тренер».

«Сарри: меняет Кепу. Кепа: «У меня больше нет тренера. Мной невозможно управлять».

«Кепа: талантливый тренер. Никого нет лучше него. Лучший тренер в истории «Челси».

«Еще пять минут, мам!»

«Сарри перед тем, как устроить взбучку Кепе в раздевалке».

«Кепа на следующее утро после игры».

«Сарри в ожидании Кепы в раздевалке».

«Кепа в ожидании Сарри в раздевалке».