Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Реал Мадрид». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Аррисабалага отказался от замены Сарри в финале Кубка лиги — видео

Маурицио Сарри, «Челси»
Максим Ерёмин
Это вынос мозга! Сарри выставили кретином в прямом эфире
Итальянец психовал как ребёнок, пока вратарь не хотел уходить на замену.
Футбол / Англия

Всем, конечно, и так очевидно, что в «Челси» у главного тренера были огромные проблемы в отношениях с командой, но чтобы дошло до ТАКОГО…

«Сарри, иди сюда!». У тренера «Челси» проблемы
Такими темпами скоро заговорят про пятку Игуаина.

В финале Кубка Английской лиги против «Ман Сити» Кепа Аррисабалага отказал главному тренеру… в замене на другого игрока. И сделал это в момент, когда судьи уже объявили о том, что пора покидать поле.

Сарри боль. Тренер «Челси» отказался от своего стиля, но всё равно проиграл
Хосеп Гвардиола второй год подряд выиграл Кубок лиги с «Манчестер Сити», а Маурицио Сарри теперь, видимо, уволят.

Незадолго до этого кипер прихрамывал и всем видом показывал, что игру продолжать ему сложно. Поэтому тренерский штаб и решил выпустить на серию пенальти запасного вратаря Кабальеро. Увидев, что ему не дают доиграть, Кепа начал настойчиво показывать жестами, что готов продолжать. На требования тренерского штаба и судей ему было вообще плевать.

Сарри настолько взбесился, что, не стесняясь камер, начал орать на своего футболиста и носиться возле скамейки туда-сюда. Искрясь от эмоций, итальянец бросился к подтрибунному помещению. Но по пути передумал уходить и вернулся обратно на место.

Англия - Кубок лиги. Финал
24 февраля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
0 : 0
3 : 4
Манчестер Сити
Манчестер

Серию Кепа в итоге не затащил, и «Челси» упустил один из последних шансов на титул. Но ладно титул, этим моментом клуб просто выставили на посмешище перед всем миром — вряд ли Роман Абрамович продолжит терпеть этот цирк. Ну а вы наслаждайтесь зрелищем: часто в футболе видели что-то подобное?

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент