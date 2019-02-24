Это вынос мозга! Сарри выставили кретином в прямом эфире

Итальянец психовал как ребёнок, пока вратарь не хотел уходить на замену.

Всем, конечно, и так очевидно, что в «Челси» у главного тренера были огромные проблемы в отношениях с командой, но чтобы дошло до ТАКОГО…

«Сарри, иди сюда!». У тренера «Челси» проблемы Такими темпами скоро заговорят про пятку Игуаина.

В финале Кубка Английской лиги против «Ман Сити» Кепа Аррисабалага отказал главному тренеру… в замене на другого игрока. И сделал это в момент, когда судьи уже объявили о том, что пора покидать поле.

Сарри боль. Тренер «Челси» отказался от своего стиля, но всё равно проиграл Хосеп Гвардиола второй год подряд выиграл Кубок лиги с «Манчестер Сити», а Маурицио Сарри теперь, видимо, уволят.

Незадолго до этого кипер прихрамывал и всем видом показывал, что игру продолжать ему сложно. Поэтому тренерский штаб и решил выпустить на серию пенальти запасного вратаря Кабальеро. Увидев, что ему не дают доиграть, Кепа начал настойчиво показывать жестами, что готов продолжать. На требования тренерского штаба и судей ему было вообще плевать.

Сарри настолько взбесился, что, не стесняясь камер, начал орать на своего футболиста и носиться возле скамейки туда-сюда. Искрясь от эмоций, итальянец бросился к подтрибунному помещению. Но по пути передумал уходить и вернулся обратно на место.

Серию Кепа в итоге не затащил, и «Челси» упустил один из последних шансов на титул. Но ладно титул, этим моментом клуб просто выставили на посмешище перед всем миром — вряд ли Роман Абрамович продолжит терпеть этот цирк. Ну а вы наслаждайтесь зрелищем: часто в футболе видели что-то подобное?