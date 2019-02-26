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Белорусы перестали считаться легионерами в РПЛ, футбольный тест

Александр Мартынович
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Команды РПЛ: есть белорусы или нет? Тест
Проверь свои знания о географии российской премьер-лиги.
Футбол / РПЛ

Недавно стало известно, что со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в РПЛ. А теперь сюрприз: поправка уже действует. Регламент сменили за несколько дней, и этим воспользовался «Краснодар», выпустив семь иностранцев в Кубке России.

В России обожают белорусов. Но всё же в РПЛ их надо считать легионерами
Иначе это противоречит здравому смыслу.

Попробуйте угадать, кому из наших клубов привалило счастье в виде новой позиции под легионера. Вопрос простой: за какие клубы РПЛ играют белорусы?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

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