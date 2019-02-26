Команды РПЛ: есть белорусы или нет? Тест

Недавно стало известно, что со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в РПЛ. А теперь сюрприз: поправка уже действует. Регламент сменили за несколько дней, и этим воспользовался «Краснодар», выпустив семь иностранцев в Кубке России.

В России обожают белорусов. Но всё же в РПЛ их надо считать легионерами Иначе это противоречит здравому смыслу.

Попробуйте угадать, кому из наших клубов привалило счастье в виде новой позиции под легионера. Вопрос простой: за какие клубы РПЛ играют белорусы?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.