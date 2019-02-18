В России обожают белорусов. Но всё же в РПЛ их надо считать легионерами

Министр спорта Колобков на днях заявил, что белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России со следующего сезона. Похоже, что решение приняли на недавней встрече Путина с Лукашенко, и президентов уже начали хвалить.

Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна

Стоит ли говорить спасибо за это решение, каждый решает сам. Но рассмотрим вопрос с чисто футбольной точки зрения. Для этого нужно вернуться к истокам введения лимита на легионеров в РПЛ.

Зачем вводили лимит?

Глобально — лимит вводили, чтобы обеспечить сборной России выбор. Логика простая: 5 россиян на поле (столько сейчас), 16 команд в РПЛ, значит, у тренера сборной как минимум 80 футболистов, регулярно играющих в Премьер-Лиге.



Правда, поначалу власти то ли не учли, то ли не захотели учесть некоторые нюансы. Само понятие «легионер» долгое время не соответствовало целям усиления сборной. Целых шесть лет футболист мог бегать за сборную Нигерии и формально оставаться своим, имея два паспорта. При таком раскладе Брайан Идову или Роман Ерёменко легионерами сейчас не считались бы.



Лимит ввели в 2005-м, а статус легионеров уточнили только в 2011-м. Причём из-за требований ФИФА: у организации есть особые рекомендации по этому поводу, и довольно настоятельные. РФС уточнила терминологию, и легионерами стали считаться те, кто «не имеет права выступать за сборные команды России в соответствии с нормами ФИФА».

Первый вопрос к реформе по белорусам

Основных вопросов к реформе два. Берём, опять же, исключительно футбольные моменты. Первое опасение в том, что теперь футболисты начнут массово разбирать белорусские паспорта, чтобы играть в РПЛ. В теории может показаться, что в Беларуси гражданство получить проще, чем в России. Такое мнение, например, высказал член исполкома РФС Игорь Лебедев.

«Этот вопрос ставился на исполкоме РФС не так давно и был снят с обсуждения, поскольку однозначной позиции у членов исполкома не было. Клубы РПЛ резко против данного решения, поскольку белорусское гражданство получить проще, чем гражданство России», — заявил он «Чемпионату».



Но тут всё не так однозначно. Не стоит делать из Беларуси прибежище блудных народов. Вот что на этот счёт нам рассказали в белорусской федерации футбола.



«За время суверенитета лишь один футболист получил белорусское гражданство – Ренан Брессан. Не знаем, как в хоккее, но в футболе такие процессы протекают гораздо сложнее. Помимо правил УЕФА и ФИФА накладывается то, что в Беларуси нужно прожить пять лет для того, чтобы получить гражданство. Ситуация с тем, что человек приедет и за год пройдёт процесс натурализации, исключена. Переживать за подобное развитие ситуации не стоит».

Второй вопрос к реформе по белорусам. Главное

Но главный и ключевой вопрос исходит из изначальной цели лимита (см. первый раздел). Если он сделан для того, чтобы помогать сборной России, какая разница, с кем у нас есть ментальная связь? Или, может, в этом контексте суперважную роль играет членство в общих экономических ассоциациях?



Слегка нагнетаем, но что мешает футбольному союзу ЮАР вспомнить о членстве в БРИКС? Или заговорить об общей советской истории наших стран киргизам. У которых, между прочим, есть весомый повод предъявить за Ильзата Ахметова.



Понимаю: с умиротворёнными добряками из Беларуси у нас плюс-минус похожий культурный код. Здорово, что они так легко интегрируются в нашу культуру, что в плейлисте вашей девушки есть Макс Корж, а в телеке время от времени появляются Усович и Комиссаренко.



Но всё это не имеет ничего общего с заявленными целями лимита на легионеров в российском футболе. А если лимит — инструмент политический, наверное, больше не стоит прикрываться интересами сборной.