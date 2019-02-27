Как изменился «Зенит» за зиму: травмы, тренер, штрафные

1. Трансферы

Зимой в «Зенит» пришли сразу три футболиста под стартовый состав: Ракицкий, Барриос и Азмун. Правда, впереди уже есть Дзюба, так что Семаку придётся либо чередовать нападающих, либо ставить сразу двух, в зависимости от соперника. В ответном матче с «Фенербахче» с первых минут сыграли оба.

2. Травмы

Их несколько. Самая обидная получилась у Кузяева. В товарищеском матче с «Дюделанжем» он врезался в столб за пределами поля. Далер пропустил матчи с «Фенербахче» и, судя по всему, не сыграет с «Уралом» в субботу. То же самое касается ещё троих игроков центра поля: Шатова, Маркизио и Ерохина. Последнему потребуется на восстановление примерно 8 недель с момента операции (она была сделана перед первым матчем с «Фенербахче»). Если учитывать, что ещё один хавбек, Нобоа, продолжает набирать форму, для Семака выбор полузащитников становится почти безальтернативным.

3. Стиль

Учитывая травмы пяти (!) упомянутых хавбеков и уход Паредеса, становится понятно, откуда у «Зенита» проблемы с движением мяча в центральной зоне. Можно ожидать, что во второй части сезона игра петербуржцев станет более вертикальной. Это всегда подходило Дзюбе и стало ещё более актуально, учитывая дальние передачи Ракицкого и стиль игры Азмуна, который в командах Бердыева привык к вертикальному футболу.

Семак ответил болельщику, спросившему, когда «Зенит» начнёт играть в футбол

4. Стандарты

В начале этого сезона штрафные исполняли, как правило, Паредес и Нобоа. Теперь же эта функция перешла к Эрнани, у которого один из самых сильных ударов в команде. Если же точка больше подходит для левши, то, вероятно, мяч будет отдан Ракицкому. Что касается пенальти, ситуация остаётся такой же запутанной, как раньше. В этом сезоне с 11 метров били Мак, Дзюба, Паредес, Маркизио и Дриусси. Закономерность здесь можно проследить только такую: первые двое исполняли в ЛЕ (у них по одному голу при двух попытках), Паредес и Маркизио – в РПЛ (у обоих по одному точному выстрелу) и Дриусси – в Кубке России (тоже реализовал единственную попытку).

5. Руководство

За зиму «Зенит» покинули и президент Сергей Фурсенко, и глава совета директоров Александр Дюков. Новым президентом клуба стал экс-глава КХЛ Александр Медведев. Если вы не следите за хоккеем, то про нового босса «Зенита» читайте тут:

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6. Тренер

И последнее. «Зенит» пополнился ещё одним тренером. Помощником Семака стал Вильям – они вместе работали в «Уфе». Вильям – бразилец, но свободно говорит по-русски, потому что в РПЛ уже 10 лет без перерывов (6 лет выступал и 4 года тренировал). После 4,5 года учёбы в Башкирском педагогическом государственном университете получил высшее образование – он специалист по физической культуре.