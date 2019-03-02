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Красота дня — жена защитника «Барселоны» Жорди Альбы Ромарей Вентура, фото

Ромарей Вентура
София Михайлова
Фото: instagram.com/romarey_ventura/
Теперь её муж стоит 500 миллионов. Сегодня он сыграет в «класико»
Супруга, безусловно, одобрила новый контракт Жорди Альбы.
Футбол / Испания

Защитник «Барселоны» Жорди Альба согласовал новый контракт с клубом – до 2024 года. По его условиям сумма отступных за игрока вырастет до абсолютно космической суммы — полмиллиарда евро! Но, как говорится, не в деньгах счастье. Или не только в них. В семейной жизни у игрока тоже полный порядок. Уже больше трёх лет рука об руку с футболистом идёт по жизни его жена – красавица Ромарей Вентура.

Познакомились они, когда девушка ещё была севильской студенткой. В университете она изучала туризм, а сейчас работает в PR-агентстве и воспитывает годовалого сына Пьеро.

Свободное время Ромарей посвящает семье: её «инстаграм» полностью посвящён домашнему очагу и маленькому сыну. Естественно, она всячески поддерживает мужа и не стыдится своих чувств в подписях к фотографиям. Так, в мае прошлого года, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу и Кубок Испании, девушка тепло поздравила возлюбленного: «Эти два титула — плод невероятной работы и усилий! Я очень горжусь тобой! Ты заслуживаешь всего наилучшего!».

«Барселона» тоже чрезвычайно высоко ценит своего левого латераля, что она и подтвердила новым предложением. Разумеется, Жорди его принял.

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