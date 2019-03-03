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«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
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2 марта 2019. «Реал» – «Барселона». Серхио Рамос против Лионеля Месси

Серхио Рамос и Лионель Месси
Павел Пучков
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Серхио Рамос как обычно. Дал по лицу Лео Месси
Давайте решать, что там было.
Футбол / Испания

В конце первого тайма субботнего «класико» на газоне почти минуту лежал Лионель Месси. Поднявшись, аргентинец первым делом нашел взглядом Серхио Рамоса и пошел орать на него. Повтор показал, что капитан «Реала» при выносе мяча влетел Месси рукой по лицу. Игроки «Барселоны» доказывали, что Рамос сделал это специально, но арбитр не стал фиксировать нарушение правил. Счет к перерыву был 1:0 в пользу «Барсы», благодаря голу Ивана Ракитича.

Вот сам спорный момент:

Свою карточку Серхио Рамос получил уже во втором тайме, и это было первое предупреждение для игроков «Реала» в матче.

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