Что собой представляет футбол Крыма сегодня (ни слова о политике)

Параллельно с РПЛ возобновился сезон ещё в одной Премьер-Лиге, крымской. В прошлые выходные играми в Симферополе, Керчи, Севастополе и Евпатории открылась вторая часть первенства полуострова. Ничего об этом не слышали? Исправим упущение.

Структура

Автономный футбольный чемпионат под эгидой Крымского футбольного союза и УЕФА проводится четвёртый сезон. Формат – европейский: «осень-весна». В турнире участвуют восемь команд: три первых, как водится, получают медали, одна последняя – билет в любительскую лигу. Дополнительных бонусов для призёров, кроме любви и уважения болельщиков, не предусмотрено – в еврокубки, как и в общероссийские состязания, УЕФА местные клубы не пускает. Приходится играть друг с другом и редкими залётными птицами на сборах. Их коллективы ЧПЛКФС (чемпионат Премьер-Лиги Крымского футбольного союза) тоже проводят дома – погодные условия позволяют. А потом, Испании-Турции им просто не по карману, не говоря уже о более экзотических вариантах.

Лидеры

В предыдущих трёх сезонах первенствовали три разные команды – «ТСК-Таврия», «Севастополь» и «Евпатория». В июне 2019-го, похоже, одна из них станет двукратным чемпионом. В то время как действующий победитель ЧПЛКФС болтается на предпоследнем месте в таблице, Симферополь с Севастополем ведут борьбу за титул.

Преимущество первого над вторым в таблице составляет всего пару баллов. За оставшиеся 13 туров лидеры ещё не раз могут поменяться местами, хотя и внедрения кого-то третьего в футбольный междусобойчик двух крупнейших городов Крыма исключать не стоит. Керченский «Океан» от первой позиции отделяет 6 очков, «Крымтеплицу» из Молодёжного – 8. Этот квартет, по всей видимости, и разыграет медали.

Известные личности

Наивно ожидать в изолированном от остального мира соревновании звёзд даже российского масштаба. Но знакомые фамилии в заявочных листах встречаются. Правда, всё больше на административных должностях.



В «ТСК-Таврия» (де-юре это новый клуб, но де-факто наследник той, старой и славной «Таврии») пост директора занимает Александр Гайдаш, местная знаменитость и четвёртый бомбардир в истории украинского футбола (российский болельщик, возможно, вспомнит его по краткосрочной «службе» в ЦСКА). Старший Гайдаш руководит – младший, Андрей, «пылит» в атаке. Голеадорская династия.

Нашлось место в структуре клуба и ещё одной культовой личности крымского футбола – Сергею Шевченко. Это его удар головой в июне 1992-го принёс историческую победу «Таврии» над киевским «Динамо» в «золотом» матче первого чемпионата Украины. В обновлённой «Таврии» Шевченко спортивный директор.

Капитанит в команде тоже по-своему знаменитый персонаж. Фамилия Монахова ушла в фольклор с лёгкой руки легендарного Романцева. Один из монологов своей эпической пресс-конференции 2001 года Олег Иванович посвятил Антону: «Он вообще необученный. Но всё, что я говорю, сразу хавает!».

Антон Монахов Фото: fctsk.ru

К сожалению, восприимчивость к тренерским инструкциям не помогла защитнику сыграть ни матча за «Спартак» — зато карьеру он сделал длинную. Полгода назад Монахов взялся было тренировать «Крымтеплицу», но быстро почувствовал, что ещё не наигрался, и вернулся в Симферополь. В выходные гол «Океану» забил. 37 лет человеку, между прочим.



Не менее интересная личность заседает в президентском кресле ФК «Севастополь». Валерий Чалый, автор крылатой фразы «Клопп такой же тренер, как и я», вернулся из Казани в родной город, чтобы занять руководящую должность в местном клубе.

Прошлым летом руководители «Крымтеплицы» решили побаловать болельщиков подзабытой экзотикой, доставив в пгт Молодёжное сразу двух бразильцев. Впрочем, квалификация легионеров изначально вызывала скепсис – одного вытащили из второй лиги штата Сан-Паулу, другого – с рынка свободных агентов. Спустя полгода след обоих простыл – не пригодились.

Посещаемость

Согласно официальному сайту Крымского футбольного союза, игры ЧПЛКФС посетили 28 190 зрителей. Не за тур – за полсезона. Так, например, игра «Океана» с «Таврией» в минувший уик-энд (третье и первое места) заинтересовала в Керчи 600 человек. Последнюю «домашку» симферопольцев в 2018 году, с «Кызылташем», посетило 200 зрителей – при свободном, то есть бесплатном входе. На этом фоне 1800 болельщиков на августовском противоборстве «Таврии» с «Севастополем» воспринимаются как грандиозный успех организаторов.



Охотнее всего на футбол ходят в Севастополе – 9500 зрителей. Но если разделить эту цифру на количество игр (8), показатель получится совсем скромный. Общая картина по лиге ещё более печальная – в среднем 469 человек на игре.

«Океан» — «ТСК-Таврия» — 2:1 Фото: vk.com/oceanfc

Трансферы

В силу понятных причин для футбольного Крыма каждый переход игрока за пределы полуострова – событие. А в так называемое дальнее зарубежье – сенсация. Один такой трансфер зимой-2018/19 совершил «Гвардеец» из Скворцово, последняя (!) на данный момент команда турнира.

Самые заметные зимние переходы из чемпионата Крыма



п. Пантя («Крымтеплица» — «Славия» Мозырь, Беларусь)

з. Гуйганов («Севастополь» — «Арарат», Армения)

н. Щербак («Океан» — «Тюмень»)

з. Курилов («Кызылташ» — «Слуцк», Беларусь)

з. Евсеев («Евпатория» — «Урожай»)

п. Тимченко («Гвардеец» — «Аустрия» Клагенфурт, Австрия).

Где и как селекционеры «Аустрии» из Клагенфурта высмотрели 20-летнего полузащитника Тимченко, можно только догадываться. Но для игрока переезд из крымского села во второй австрийский дивизион – это даже не шаг, а огромный скачок вперёд. И мотивирующий пример для земляков, стимул продолжать играть, когда с другими стимулами всё сложно.