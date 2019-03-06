У «МЮ» есть одна причина надеяться на чудо в Париже

«Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2 проиграл домашний матч «ПСЖ», что оставляет крайне мало шансов на успех по итогам противостояния. К этому нужно добавить удаление Погба, он тоже пропустит ответный матч. А также переполненный лазарет: не полетели с командой Марсьяль, Лингард, Мата, Алексис, Матич и Эррера. Другими словами, разумных причин рассчитывать на камбэк нет. Но в «МЮ» надеются.

Уле-Гуннар Сульшер перед матчем сказал: игроки уверены, что могут победить. «Команда уверена в себе. Мы знаем, как трудно это будет, как покорить гору. Но у нас сильный состав и восемь побед в выездных матчах подряд, это вселяет уверенность. Кто знает, что случится, если мы забьём быстрый гол. Главное — оставаться в деле за 20 минут до конца. В Лиге чемпионов были яркие камбэки, например матч «Барселоны» с «ПСЖ». Такое уже случалось. А в истории «Манчестер Юнайтед» великих камбэков было очень много».

«Манчестер Юнайтед» опять выиграл в концовке. Сульшер уже в четвёрке Норвежец разрывает АПЛ.

Сильные слова, тем более что Сульшер лично участвовал в одном из таких великих камбэков «МЮ» — возможно, в величайшем. Тот финал Лиги чемпионов с «Баварией» вошёл в историю не только клуба, но и турнира. В нём особенно яркими красками заиграло выражение Fergie time — в честь главного тренера команды, приучившего игроков совершать невозможное.

А теперь главная новость для болельщиков «Юнайтед». Мы не просто так упомянули сэра Алекса Фергюсона. Легенда клуба тоже будет присутствовать на матче. Более того, Фергюсон отправился в Париж на том же самолёте, что и игроки, вместе с Сульшером и командой.

Бывшего тренера «МЮ» забрали утром по пути в аэропорт. Кроме него, к команде присоединился Дэвид Гилл — бывший исполнительный директор «Юнайтед», сейчас занимающий должность вице-президента Футбольной ассоциации Англии.

В аэропорту они присоединились к Сульшеру и игрокам. Особенное внимание было уделено Маркусу Рашфорду: он только недавно восстановился после травмы, и его участие в матче до последнего момента было под вопросом.

Конечно, это никак не повлияет на тактику и состав. Но присутствие на стадионе стольких героев главного камбэка Лиги чемпионов не может не сказаться на настрое игроков, а также болельщиков, которые в соцсетях не скрывают, что уже начинают верить в чудо.

Перевод: «Не хочу показаться занудой, но мне кажется, что именно этот человек стоит за всеми последними успехами команды».