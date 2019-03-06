Благодаря ей Иан Раш снова почувствовал себя молодым

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш в ближайшее время женится на ирландской модели Кэрол Энтони. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 57-летний Раш и 35-летняя Энтони состоят в отношениях с 2013 года.



«Когда мы путешествуем вместе, Иан всегда представляет меня как свою жену. Две недели назад я поправила его и сказала: «Иан, я не твоя жена». Он сказал: «Да, но я хочу, чтобы ты была ею. То есть хочешь ли ты стать ею?». На это я ответила: «В этом мире нет ничего, что сделало бы меня счастливее!» — сказала девушка.

У Раша есть двое сыновей от первого брака, который продлился 25 лет. Кэрол настаивает, что она к разрыву отношений Иана с первой супругой Трейси не имеет никакого отношения.



Девушка выросла в многодетной ирландской семье. Среди девяти отпрысков мистера и миссис Энтони Кэрол была младшей. Известность девушка получила в 2012 году благодаря участию в передаче «Салон знаменитостей» на TV3. В том же году Кэрол вышла замуж, но брак продлился недолго. С 2013 года она состоит в отношениях с футбольной знаменитостью и уже не раз была замечена на трибунах «Энфилда» во время матчей «Ливерпуля». «Я всегда болела за эту команду, — признаётся она. – У меня вся семья – фанаты «Ливерпуля». Хорошо помню, как Иан играл».

Энтони – разносторонняя и творческая личность. Помимо участия в телевизионных проектах она озвучивала индийские фильмы и пробовала петь – под сценическим псевдонимом «Гавана». 22-летняя разница в возрасте с возлюбленным её не смущает: «Я просто не чувствую её. Мне кажется, сейчас Иан выглядит лучше, чем когда либо».

Фото: twitter.com/CarolAnthony_/

Фото: twitter.com/CarolAnthony_/

Фото: twitter.com/CarolAnthony_/

Фото: twitter.com/CarolAnthony_/