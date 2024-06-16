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Дуглас Луис попросил «Ювентус» подписать вместе с ним его девушку-футболистку Леманн

Дуглас Луис попросил «Ювентус» подписать вместе с ним его девушку-футболистку Леманн
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Опорный полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис, которым активно интересуется «Ювентус», попросил туринский клуб подписать вместе с ним его девушку-футболистку Алишу Леманн, выступающую за женскую команду бирмингемского клуба. Об этом сообщает JuventusNews24.

По информации источника, «Ювентус» также заинтересован в подписании Леманн, поскольку, помимо усиления женской команды, она способна повысить медийность туринского клуба, так как пользуется популярностью в социальных сетях.

Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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