«Это происходит на всех уровнях». Инфантино высказался о футболистах, делающих ставки

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме ставок среди профессиональных спортсменов. Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Англии может пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета за ставки.

«Игроки знают: очевидно, что не стоит делать ставки. В любом виде спорта. Когда что-то происходит, очевидно, что проводятся расследования и принимаются очень серьёзные, очень бескомпромиссные решения в отношении ставок. И в футболе это происходит на всех уровнях, в том числе и на любительском. Если кто-то совершил поступок, противоречащий спортивным правилам, очевидно, что будут санкции. Теперь каждая ситуация индивидуальна, её стоит оценивать соответственно и не упрощать», — приводит слова Инфантино интернет-издание SporTV.