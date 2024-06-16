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Рафаэль Надаль поздравил сборную Испании по футболу с первой победой на Евро-2024

Рафаэль Надаль поздравил сборную Испании по футболу с первой победой на Евро-2024
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Экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль разместил в соцсетях пост, в котором поздравил национальную команду по футболу с победой в первом матче чемпионата Европы — 2024. В субботу, 15 июня, испанцы в матче группового этапа Евро-2024 одержали крупную победу над командой Хорватии — 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

«Давай!» — подписал фото Надаль после первого тайма и поставил три эмодзи «аплодисменты».

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

«Давай, Испания!» — отметил Рафа фотографию после окончания встречи и поставил эмодзи «флаг Испании» и три эмодзи «сила».

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании выступает в группе B вместе с командами Хорватии, Италии и Албании. Два лучших коллектива выйдут в плей-офф Евро — 2024 напрямую. Команда, занявшая третье место в группе, может отобраться в 1/8 финала по дополнительным показателям.

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