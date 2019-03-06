В Черкизово вернулась легенда. Он помогал Сёмину строить тот самый «Локомотив»

Валерий Филатов вернулся в «Локомотив» официально. Не просто вернулся — вошёл в новый состав совета директоров. Того совета, который в 2006 году уволил его с поста президента клуба. Накануне там произошло много интересных перестановок. И если уход Геркуса понятен и объясним, то появление в нём Юрия Нагорных, одного из главных фигурантов олимпийского допинг-скандала, ожидали немногие. Впрочем, речь сейчас о другом.

«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак» Супергол Миранчука, несколько удалений и стычки на поле — годный старт РПЛ в Черкизово.

Предыстория

Филатов с Сёминым работали вместе более 10 лет. И эти люди не просто стали чемпионами и гремели в Европе — они построили идентичность «Локомотива». Сделали серое «пятое колесо» грандом — буквально вытащили его из сарая и прикрутили к телеге вместо «Торпедо».

Долгое время победы «Локо» 2000-х были единственным глобальным успехом в истории клуба. А те, кто говорил, что у этой команды нет ничего, кроме ностальгии, шифровали в этих словах эпоху Сёмина и Филатова. И честно — так бы оно и было до сих пор, не случись прошлогоднего прорыва. В тот раз Сёмин справился без Филатова — впервые за всю карьеру в «Локомотиве».

Кто станет чемпионом России? Журналисты ответили Здесь есть почти все из первой пятёрки. Не хватает одного.

В последний раз они работали вместе в 2005-м. Тренер тогда засобирался в сборную, а у президента ещё до ухода Палыча начинали копиться вопросы. Вот, например, отрывок из интервью Филатова Василию Уткину.

«Сёмин говорит, что в последнее время в «Локомотиве» происходит много непонятного? Могу, со своей стороны, сказать, что для меня много непонятного в «Локомотиве» происходило уже достаточно давно: на тренерскую работу в команду брались люди не по их квалификации, а по принципу «мне с этими людьми комфортно».

Резко. Нет ни малейшего желания копаться в чужих конфликтах, но это яркий пример того, в каких отношениях расходились бывшие друзья. Понятно, что Филатова очень обидел уход Сёмина в сборную, и многое здесь можно списать на эмоции. Но не подумайте, это продлилось не пару месяцев — общение прервалось на годы.

«Мы с Филатовым с юности крепко дружили. Но в какой-то момент разногласия, связанные с футбольными вопросами, затмили главное, что было в наших отношениях… Не нашлось людей, которые посадили бы нас за стол, заперли снаружи дверь и сказали: «Что вы творите? Сядьте и пока не разберетесь со всеми своими проблемами, из этой комнаты не выйдете!»… Вместе нас свалить было бы невозможно. Мы в любом случае продолжали бы выигрывать», — приводились чуть позже слова Сёмина в книге «Локомотив», который мы потеряли».

Эмоции тех времён остались в прошлом. Филатов много лет провёл вне футбола, а Сёмин снова стал чемпионом России. В прошлом году у Палыча в «Инстаграме» был вот такой пост.

Но даже подобная запись никого не убедит в том, что все эти годы Сёмин оставался с Филатовым в дружеских отношениях. Вот и на пресс-конференции после игры с «Крыльями» Юрий Палыч отреагировал на тему весьма осторожно.

«Филатов возвращается? Ощущаю себя нормально. Занимаюсь своим делом, а они будут заниматься своим».

Радости ожидаемо не было, хотя, может, просто не хотел говорить раньше времени? Как только о возвращении Филатова было объявлено официально, Сёмин назвал решение «замечательным». С другой стороны, сразу признался, что даже не обсуждал с коллегой, как будет устроена их совместная работа.

Ещё одно мнение

О возвращении Филатова рассказал не официальный сайт и даже не человек из мира футбола. О произошедшем «Чемпионату» рассказал народный артист России Валерий Баринов.

Как потом выяснилось — случайно.

— Больше не буду вам ничего рассказывать, — обиженно начал беседу Баринов, — сказал вам про Филатова, а мне потом все газеты стали названивать. Я-то думал, что это уже известный факт.

Прояснили ситуацию и начали разговор заново.

— Разговоры о приходе Филатова ходили ещё прошлой весной. Я увидел его на футболе, тогда ещё Геркус был президентом. Он ведь не ходил на матчи лет семь-восемь, поэтому как только заметил его, сразу начал приставать к Сёмину: «А что это он на футбол пришёл?». После игры мы посидели у Машкова (администратор «Локомотива» .— Прим. «Чемпионата»), поговорили за жизнь, но ни слова о возможном назначении не было.

— Что потом?

— Увидел его на «Спартаке» и окончательно понял — не всё тут так просто. Начал выяснять, а мне опять: «Ничего такого!». Только недавно узнал, что всё идёт к назначению да и ляпнул вам — теперь буду осторожнее!

— С Филатовым общаетесь в последние годы?

— Иногда виделись. Я звонил ему, поздравлял с днём рождения. У нас всегда были очень тёплые отношения, но тут надо учитывать, что Филатов очень закрытый человек.

— Мы заметили. Несколько дней с ним не можем связаться.

— Даже когда президентом был, он всегда говорил, что не публичный человек. Однажды послал меня на встречу с руководством «Рапида», кажется. Надо было ехать представителю клуба, а он послал меня. В итоге поехали туда вместе с Коротковым (управляющий делами «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»).

— Как думаете, столько лет вне футбола на нём сказались?

— Послушайте, вы умеете кататься на велосипеде? Попробуйте пару лет не кататься, а потом сесть за руль. Тут то же самое — он игрока по запаху чувствует! Тем более сейчас начинается строительство нового «Локомотива», в котором будет много своих молодых ребят. Смотришь матчи Премьер-Лиги, и грустно становится — столько ребят уже потеряли!

— Холодок в отношениях Сёмина и Филатова в последнее время сохранялся?

— Никакого холода точно не было. А то, что было, прошло и забылось. Сёмин точно не против воссоединения. А может быть даже за.

Через 30 минут «Локомотив» проведёт первый матч после возвращения Филатова. Следить за ходом игры 1/4 финала Кубка России можно по ссылке.