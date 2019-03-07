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«Порту» — «Рома» — 3:1, 6 марта 2018, обзор матча Лиги чемпионов

«Порту» — «Рома» — 3:1
«Чемпионат»
Фото: Octavio Passos/Getty Images
Пенальти вывел и «Порту» в четвертьфинал ЛЧ. Тут тоже без VAR не обошлось
В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».
Футбол / Лига чемпионов

Только в Порту, в отличие от Парижа, победили хозяева. Ну и расклад был другой. Португальцы проиграли в Риме не 0:2, а 1:2.

Хозяева открыли счёт на 26-й минуте. Корона с левого фланга сместился в штрафную «Ромы», покатил мяч чуть назад, на Марегу, который прострелил к дальнему углу вратарской мимо голкипера, и Тикиньо переправил мяч в незащищённый угол.

На 37-й Милитао завалил Перотти в своей штрафной, а Де Росси чётко реализовал пенальти.

На 52-й Корона подобрал мяч после углового, прошёл по флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Марега вколотил его в сетку.

Дело дошло до овертайма.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2019, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
3 : 1
ДВ
Рома
Рим, Италия
1:0 – Тикиньо – 26, 1:1 – Де Росси – 37 (пен), 2:1 – Марега – 52, 3:1 – Теллес – 117 (пен)

На 111-й минуте Джеко вошёл в штрафную и перебросил через выскочившего навстречу Касильяса, направив мяч в дальний угол, но удар получился очень слабым, и Пепе успел выбить мяч.

А через 5 минут арбитр не заметил толчка в спину со стороны Флоренци, из-за которого Отавио и упал. Он не заметил, VAR заметил. Пошли смотреть. И назначали пенальти. Очень спорный.

Алекс Теллес чётко пробил с точки и вывел «Порту» дальше.

На 120-й минуте судья снова пошёл смотреть VAR. Иеперь уже после эпизода в штрафной «Порту». Шик потерял равновесие и упал в борьбе с Марегой на углу штрафной площади, находясь к нему спиной. И тут спорно.

Вроде бы и всё по игре, но осадок остался.

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