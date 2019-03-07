В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».

Пенальти вывел и «Порту» в четвертьфинал ЛЧ. Тут тоже без VAR не обошлось

Только в Порту, в отличие от Парижа, победили хозяева. Ну и расклад был другой. Португальцы проиграли в Риме не 0:2, а 1:2.

Хозяева открыли счёт на 26-й минуте. Корона с левого фланга сместился в штрафную «Ромы», покатил мяч чуть назад, на Марегу, который прострелил к дальнему углу вратарской мимо голкипера, и Тикиньо переправил мяч в незащищённый угол.

На 37-й Милитао завалил Перотти в своей штрафной, а Де Росси чётко реализовал пенальти.

На 52-й Корона подобрал мяч после углового, прошёл по флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Марега вколотил его в сетку.

Дело дошло до овертайма.

На 111-й минуте Джеко вошёл в штрафную и перебросил через выскочившего навстречу Касильяса, направив мяч в дальний угол, но удар получился очень слабым, и Пепе успел выбить мяч.

А через 5 минут арбитр не заметил толчка в спину со стороны Флоренци, из-за которого Отавио и упал. Он не заметил, VAR заметил. Пошли смотреть. И назначали пенальти. Очень спорный.

Алекс Теллес чётко пробил с точки и вывел «Порту» дальше.

На 120-й минуте судья снова пошёл смотреть VAR. Иеперь уже после эпизода в штрафной «Порту». Шик потерял равновесие и упал в борьбе с Марегой на углу штрафной площади, находясь к нему спиной. И тут спорно.

Вроде бы и всё по игре, но осадок остался.