В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти

Испанская газета AS сообщает о конфликте, который случился в раздевалке «Реала» после домашнего поражения от «Аякса». После финального свистка капитан команды Серхио Рамос, который пропускал матч из-за дисквалификации, спустился к команде в раздевалку. Там уже был и президент «Реала» Флорентино Перес: он пришёл в помещение первым и ждал игроков после окончания матча.

Перес упрекал команду в недостаточной самоотдаче, в том, что игроки слишком много отдыхают и мало работают, а также назвал их действия позорными. Ему ответил Рамос. Защитник «Реала» заявил, что это Перес и совет директоров виноваты в плохом планировании сезона и несут ответственность за провальный сезон. На это Перес сказал ему: «Ты уволен». Рамос ответил: «Заплати мне, и я уйду». И добавил: «Я отдал всё, я дрался за эти цвета, за клуб и даже за тебя». Газета ссылается на собственный источник в команде и утверждает, что конфликт произошёл при всей команде.

«Как там дела у Рамоса?». Вылет «Реала» – главный повод для шуток Социальные сети оперативно реагируют на самое громкое событие вторника.

Другое испанское издание, Marca, подтверждает конфликт и добавляет подробности. Сообщается, что Рамос во время перепалки заявил Пересу, что летом его предупреждали: команде нужен форвард. Marca также ссылается на собственные источники и утверждает, что свидетелями эпизода были не только игроки, но и медицинский персонал клуба.



После этого Перес провёл экстренную встречу в советом директоров. Темой встречи было немедленное увольнение Сантьяго Солари и приглашение на пост тренера Жозе Моуринью. Ранее одной из проблем возвращения португальца указывались его плохие отношения с Рамосом. Встреча длилась до двух часов ночи, но стороны не пришли к конкретному решению и отставка Солари была отложена. Сегодня днём появились новости, что переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем о немедленном возвращении в клуб уже начались. Целью «Реала» было договориться до ближайшего матча с «Вальядолидом», но Моуринью пока не дал согласия.

Клуб пока никак не отреагировал на информацию о конфликте.



Если разногласия не будут улажены, и Рамос покинет клуб, он будет не первым капитаном, который уходит из-за конфликта с Пересом. Летом 2003 года Фернандо Йерро договорился с клубом о продлении контракта, но Пересу не понравилось поведение ветерана на рекламном мероприятии, и контракт был отменён. Также проблемы с президентом перед уходом из «Реала» были у Рауля и Икера Касильяса.

Преданность не в почёте. Как «Реал» расстаётся с легендами Случай с Икером Касильясом – не первый, когда Флорентино Перес выбрасывает легенду «Реала» на улицу.

Отметим, что портал Don Balón сообщил о напряжении между капитаном и президентом «Реала» ещё раньше, первого марта. Это случилось после поражения от «Барселоны». Тогда тренер молодёжной команды Альваро Бенито на радио раскритиковал некоторых игроков, в частности, Каземиро и Крооса, заявив, что «им нечего делать на поле в этих футболках». Он сразу был уволен, но это решение вызвало недовольство испанских игроков «Реала», в первую очередь – Рамоса, у которого с этим тренером хорошие отношения.



В «Реале» неспокойно, в течение одной недели клуб потерял шансы на три трофея. Теперь конфликт распространился и на высшее руководство. И у клуба явно проблемы с конфиденциальностью, так как содержание внутренних конфликтов сразу становится известно журналистам.