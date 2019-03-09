«Самый экзотичный трансфер» начал приносить пользу ЦСКА

Такума Нисимура появился в ЦСКА во время летней трансферной кампании, которая прошла под знаком кардинального обновления команды. Пожалуй, это был самый неожиданный трансфер со стороны «армейцев». Даже гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признавал это: «Для нас самих — это самый экзотичный трансфер. Мы отсмотрели многих футболистов. Такума показался нам интересным, посчитали, что он может принести пользу. Не могу сказать, что долго его вели. Сам футболист с большим желанием откликнулся на наше предложение.

Нисимура является одним из бомбардиров японской лиги. Пускай это не самый топовый чемпионат, но мы сами видели, как интересно сыграла сборная Японии на чемпионате мира. Там действительно стали появляться классные футболисты. Более того, у нас есть позитивный опыт работы с другим японским игроком. Что касается денежного вопроса, то это самый бюджетный вариант, который был», — говорил тогда Бабаев.

«У нас не совсем пионеротряд, вожатые тоже имеются» Роман Бабаев рассказал о принципах трансферной кампании ЦСКА минувшим летом.

Поговаривают даже, что Такума был куплен ЦСКА для того, чтобы красно-синим было проще подписать другого японца – Рицу Доана, за которым московский клуб давно следит. Но сейчас Нисимура начинает доказывать, что он сам по себе самостоятельная боевая единица, которая ещё принесёт ЦСКА много пользы. Поначалу Такума играл мало, но на зимних сборах отлично проявил себя, забил три гола. И вот уже во втором матче после перерыва вышел в основе, получив шанс от Гончаренко, чем блестяще воспользовался. На 23-й минуте матча против «Рубина» японец забил гол, который стал победным для команды. Естественно, что после игры Нисимура находился в приподнятом настроении.

ЦСКА в созидании — уже не только Влашич и Фернандес. Команда серьёзно добавляет Вот три игрока, которые это докажут.

— Очень рад, что команда победила, — признался он в микст-зоне. — К тому же удалось забить. Но считаю, что мог бы сыграть лучше.

— Вы играли с командой которая славится оборонительными действиями. Довольны реализацией моментов?

— На установке и теории тренеры предупреждали, что придётся проявить терпение. Мы все понимали, что важно будет забить быстрый гол. Старались это осуществить.

— Следят ли за матчами в вашем исполнении на родине? Когда за ЦСКА выступал Кейсуке Хонда, в Россию приезжало много болельщиков и журналистов из Японии. Ожидаете ли вы наплыва соотечественников в Москву?

— Если смогу здесь развиваться, то и журналистов будет всё больше и больше.

— В чём видите это развитие?

— Естественно, забивать много голов, приносить больше пользы клубу. В будущем хочу попасть в сборную Японии и активно играть в ней.

— Что для вас самое сложное в России? Язык, погода или взаимодействие с партнёрами?

— Самое сложное — это пробки (смеётся).

— Какие задачи перед игрой ставил Вам Виктор Гончаренко? Чего вообще ожидать болельщикам от вашей игры?

— Виктор Михайлович во время постановки задач говорил, что двум нападающим нужно играть близко друг к другу. Что касается моей игры, то, надеюсь, буду играть всё лучше. Сейчас не могу утверждать, что показываю свой максимальный уровень.

Прокомментировал игру японца и его партнёр по нападению – Фёдор Чалов: «С Нисимурой общаемся на языке футбола, но он учит русские слова, знает пару фраз на английском. На тренировках наигрываем взаимодействия не только с Нисимурой, но и с Сигурдссоном, Бийолом. Яка сегодня забил – молодец. Мы с Нисимурой дополняем друг друга. Но нам нужно продолжать улучшать взаимодействие».