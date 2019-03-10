Англичане узнали, сколько Катар заплатил за ЧМ-2022. Есть доказательства

У ФИФА будет много проблем после этих публикаций.

Новый удар по ФИФА и обвинениям в коррупции сегодня нанесло The Sunday Times. Издание опубликовало документ, согласно которому Катар заплатил $ 400 млн за получение права провести ЧМ-2022. И случилось это лишь за три недели до оглашения окончательного решения.

Как всё было



* За 21 день до определения хозяина турнира руководители государственного катарского канала «Аль-Джазира» заключили ТВ-контракт, включавший дикий пункт. $ 100 млн бонусов на указанный счёт ФИФА, если Катар получит право провести ЧМ-2022.



* Уже это нарушало все официальные и неофициальные правила. Потому что «Аль-Джазира» официально принадлежит эмиру Катара, шейху Хамаду бин Халифа Аль Тани.



* Соглашения такого уровня и на такие суммы в ФИФА подписываются исполнительным комитетом. Зепп Блаттер, руководивший на тот момент организацией, пообещал членам комитета по $ 200 тыс. бонуса. Официально: бонус за успешно проведённый ЧМ-2010.



* На соглашении стоят подписи Блаттера и Жерома Вальке, генерального секретаря ФИФА.



* Но у The Sunday Times есть копии второго контракта, который не публиковался. Там говорится ещё про $ 480 млн. Заключено соглашение три года спустя, когда ФИФА вела расследование возможной коррупционной деятельности Катара и собственных чиновников. На этот раз деньги шли от beIN Media Group, дочерней компании «Аль-Джазира».



* Источник утверждает, что вскоре после заключения второго контракта внутреннее расследование ФИФА было закончено, а его результаты опубликованы не были.

* Следователь по этике ФИФА Майкл Гарсиа, занимавшийся расследованием, планировал лично посетить Катар. Но работу свернули, а Гарсия подал в отставку. Позже он сказал, что его выводы были искажены в итоговом докладе.

Страницы первого контракта, который заключили ещё в 2010 году. Указаны суммы и подписи.

Небюджетная поездка: сколько стоит поехать на ЧМ-2022 в Катар Если кратко – копить нужно начинать уже завтра.

Эксперты The Sunday Times утверждают, что итоговая сумма, почти миллиард долларов, примерно в пять раз больше других аналогичных сделок для региона. То есть обосновать эти выплаты рынком практически невозможно. Тем более невозможно объяснить, как чиновники ФИФА заключили первое соглашение на $ 400 млн с пунктом о бонусе за выбор конкретной страны хозяином ЧМ. Это прямое нарушение устава ФИФА.

Глава британского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз заявил, что в свете опубликованных данных ФИФА обязана заморозить платежи «Аль-Джазиры» и начать расследование по контракту, который «явно нарушает правила».



Что ещё есть у The Sunday Times



* Мохамед бин Хаммам, один из руководителей катарского футбола, оформил десятки платежей на общую сумму $ 5 млн. Деньги шли футбольным чиновникам, участвовавшим в голосовании по выбору страны-хозяйки.



* Отдельные голоса стоили до $ 1,6 млн.



* Были и другие способы выразить благодарность. Например, представитель Таиланда получил возможность заключить выгодную газовую сделку в несколько миллионов. Участником сделки была компания Qatargas.