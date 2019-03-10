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«Ливерпуль» — «Бёрнли», 10 марта 2019, гол с углового, видео

«Ливерпуль» — «Бёрнли»
«Чемпионат»
Фото: Michael Regan/Getty Images
Вествуд забил «Ливерпулю» прямым ударом с углового. Шикарное исполнение
Но вратарь «Ливерпуля» считает, что против него нарушили правила.
Футбол / Англия

Матч 30-го тура АПЛ с «Бёрнли» начался для «Ливерпуля» шокирующе. На 6-й минуте Эшли Вествуд закрутил с углового, и мяч юркнул в сетку ворот, пролетев мимо не ожидавшего такого Алисона.

Вот этот момент.

И стоп-кадр

Голкипер пошёл спорить с судьёй, доказывая, что его толкали и гол не должен был быть засчитан, но в итоге только жёлтую карточку получил.

«Ливерпуль» быстро отошёл от шока и ещё в первом тайме не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. Отличились Фирмино и Мане.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Вествуд – 6, 1:1 – Фирмино – 19, 2:1 – Мане – 29, 3:1 – Фирмино – 67

Напомним, что «Манчестер Сити» вчера победил и увеличил отрыв от «Ливерпуля» до четырёх очков. Так что права на ошибку у мерсисайдцев нет.

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