Вествуд забил «Ливерпулю» прямым ударом с углового. Шикарное исполнение

Но вратарь «Ливерпуля» считает, что против него нарушили правила.

Матч 30-го тура АПЛ с «Бёрнли» начался для «Ливерпуля» шокирующе. На 6-й минуте Эшли Вествуд закрутил с углового, и мяч юркнул в сетку ворот, пролетев мимо не ожидавшего такого Алисона.

Вот этот момент.

И стоп-кадр

Голкипер пошёл спорить с судьёй, доказывая, что его толкали и гол не должен был быть засчитан, но в итоге только жёлтую карточку получил.

«Ливерпуль» быстро отошёл от шока и ещё в первом тайме не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. Отличились Фирмино и Мане.

Напомним, что «Манчестер Сити» вчера победил и увеличил отрыв от «Ливерпуля» до четырёх очков. Так что права на ошибку у мерсисайдцев нет.