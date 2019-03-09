Стерлинг забил три мяча за 13 минут. «Сити» несётся к титулу

«Ман Сити» снова идёт по чемпионскому графику. К этому туру они выиграли пять раз подряд, а уже спустя час игры с «Уотфордом» можно было уверенно писать шестую.

Результат сделал Рахим Стерлинг. Начал забивать на 46-й, закончил — на 59-й. К тому времени счёт уже был разгромным (3:0), а ещё через пять минут главному герою игры дали заслуженный отдых, заменив на Лероя Зане.

Самым спорным стал первый гол — многие заподозрили там офсайд. В том числе лайнсмен: он даже поднял флажок в том эпизоде.

Главный судья обсудил момент с боковым, но всё же решил засчитать мяч. Видимо, дело в том, что защитник «Уотфорда» Дарил Янмат сам коснулся мяча, прежде чем Стерлинг забил.

По третьему голу вопросы тоже были, но тут один из защитников явно задержался. Вон тот, наверху.

Для Стерлинга этот мяч стал 15-м в этом сезоне АПЛ. А ещё у него 9 голевых передач, что делает его лучшим игроком лиги по системе гол+пас (24). Вместе с одноклубником Серхио Агуэро.

«Сити» рвётся к титулу и уходит в отрыв от «Ливерпуля» — между ними теперь четыре очка. У красных, правда, игра в запасе. С «Бёрнли» (одним из аутсайдеров). Может, ещё спасут интригу в АПЛ.