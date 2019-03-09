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«Манчестер Сити» — «Уотфорд» 3 :1, Стерлинг забил три гола за 13 минут

«МС» — «Уотфорд» — 3:1, Рахим Стерлинг
Максим Ерёмин
Фото: James Williamson — AMA/Getty Images
Стерлинг забил три мяча за 13 минут. «Сити» несётся к титулу
+4 очка с «Ливерпулем».
Футбол / Англия

«Ман Сити» снова идёт по чемпионскому графику. К этому туру они выиграли пять раз подряд, а уже спустя час игры с «Уотфордом» можно было уверенно писать шестую.

Результат сделал Рахим Стерлинг. Начал забивать на 46-й, закончил — на 59-й. К тому времени счёт уже был разгромным (3:0), а ещё через пять минут главному герою игры дали заслуженный отдых, заменив на Лероя Зане.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
3 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Стерлинг – 46, 2:0 – Стерлинг – 50, 3:0 – Стерлинг – 59, 3:1 – Деулофеу – 66

Самым спорным стал первый гол — многие заподозрили там офсайд. В том числе лайнсмен: он даже поднял флажок в том эпизоде.

Главный судья обсудил момент с боковым, но всё же решил засчитать мяч. Видимо, дело в том, что защитник «Уотфорда» Дарил Янмат сам коснулся мяча, прежде чем Стерлинг забил.

По третьему голу вопросы тоже были, но тут один из защитников явно задержался. Вон тот, наверху.

Для Стерлинга этот мяч стал 15-м в этом сезоне АПЛ. А ещё у него 9 голевых передач, что делает его лучшим игроком лиги по системе гол+пас (24). Вместе с одноклубником Серхио Агуэро.

«Сити» рвётся к титулу и уходит в отрыв от «Ливерпуля» — между ними теперь четыре очка. У красных, правда, игра в запасе. С «Бёрнли» (одним из аутсайдеров). Может, ещё спасут интригу в АПЛ.

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