Этот «Спартак» не склеить. Кононов не выполнит обещания

На пресс-конференции Олег Кононов был так зол, что уже после пятого вопроса встал со стула, сказал «спасибо» и покинул зал. Тренера «Спартака» можно понять. Вроде бы его команда не сгинула после кубкового провала в Екатеринбурге и продолжила бороться за медали, победив «Динамо», до этого отнявшего в Химках 4 очка у «Зенита» и ЦСКА. Но вместо хотя бы хилой похвалы на него свалилась критическая атака.



— Вы рады результату или огорчены тем, как команда играла во втором тайме? — спрашивали у него, ехидно добавляя. – А вот один удар в створ – это нормально? Такая игра близка к вашему идеалу?

Кононов, конечно, пытался объяснить, что всё идёт по плану, и даже призывал всех порадоваться, но его сжатые губы и сбивающийся голос выдавали раздражение. Так бывает, когда ты не способен объяснить людям, почему твои обещаниям не суждено сбыться.

«Вы всё о позитиве?» Кононов обороняется на пресс-конференции Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» Олег Кононов и Дмитрий Хохлов подвели итог дерби, закончившегося победой красно-белых.

Обещания Кононова

Начнём с задач на сезон. При назначении новый главный тренер вместе с руководством подтвердил жёсткие цели – выход в плей-офф Лиги Европы, победа в Кубке России и попадание в зону Лиги чемпионов. Две из них к началу весны уже провалены, а невыполнение третьей, если верить официальным заявлениям, должны вести не только к уходу Кононова, но и всего руководства.

Пока что отвратительно, Олег Георгиевич. «Спартак» никакой Кононов мимо первого трофея. Глушаков срезает мяч в «свои».

Продолжим стилем. Тренер «Спартака» обещал ставить футбол Бескова, говорил об отрицании схемы с тремя защитниками и выделял четыре месяца на строительство команды. В результате к нужному сроку его команда забила лишь два мяча в трёх матчах — один после выноса, второй – со штрафного, а вся комбинационная игра выразилась не только в отсутствии голевых моментов, но и в эпизоде, когда Зе Луиш с Адриано опять прибежали за мячом в одну точку и снесли друг друга.

И закончим костяком. Кононов зачем-то обещал строить команду вокруг ветеранов и много рассказывал о выправлении общей физическую формы, но каждый, увидевший Глушакова в Екатеринбурге, понимает, что на данный момент это реально похороны. И не стоит удивляться разрастающимся акциям фанатов против капитана. За четыре месяца он ничего не изменил ни в игре, ни в отношениях с болельщиками – не встретился, не объяснил и пока ничего не показал на поле.

Баннер фанатов «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Реальность Кононова

Несоответствие ожиданий реальности – проблема исключительно тренерская. Кононова ведь с самого начала не тянули за язык, и никто бы не огорчился, назови он тогда положение в клубе своими именами. Например, что чемпионская команда закончилась, что нужно долго выстраивать новый стиль, что следующие полгода будут ознакомительными и экспериментальными, поэтому о каких-то целях, кроме «побед в каждом матче», говорить не стоит.



Но вместо этого получилась бравада с футболом Бескова, победами во всех турнирах, капитаном Глушаковым и другими великолепными игроками. Ну что ж – теперь соответствуйте и не раздражайтесь, Олег Георгиевич.



Хотя о каком стиле можно говорить, если во всём «Спартаке» лишь полтора человека способны играть в мелкий пас без конвульсий? Мы ругали Карреру и Рианчо за то, что они упрямо вписывают футболистов в неподходящую для них схему 4-3-3, но пришёл Кононов и начал плести кружева с Зе Луишем, Зобниным, Гулиевым, Мелкадзе и Айртоном, зачем-то избавившись от куда более подходящих к системе Ерёменко, Джано и даже Попова. Нет, ставка на молодых и мощных коней логична, но играть с ними в футбол Бескова – бессмысленные мечтания.

То же самое со схемой. Кононов ещё в январе заявил, что его команды не будут играть в три защитника. Сильное заявление, учитывая, что Джикия, Кутепов и Жиго (да и Боккетти, пока Самуэль травмирован) самое сбалансированное звено из тех, которыми сегодня располагает «Спартак».

Важно, что именно в такой структуре тот же Айртон вернётся на родную позицию и скроет оборонительные недостатки. Больше того, именно быстрейший бразилец сможет стать ключом к забитым мячам. Там и выдумывать ничего не надо: садись ниже, освобождай пространство и забрасывай ему в зоны – пусть несётся.

Именно при такой схеме сможет быть полезен выносливый, способный прессинговать впереди и вовремя оттягиваться назад Мельгарехо. Да и Рассказов похож на футболиста, который готов делать такой же объём.

Только при схеме 3-5-2 в «Спартаке» будет кому подчищать за освобождённой «десяткой» Ханни, а у Зе с Адриано, в отсутствие атакующих крайних полузащитников, появится так необходимое двум мощным форвардам пространство.



И ведь никто не потребует у Кононова играть с тремя защитниками в каждом матче, но упрямый игнор так подходящей для нынешнего состава системы вызывает удивление. Ведь, вместо того чтобы наблюдать за сильными сторонами футболистов, мы вынуждены раз за разом напарываться на их неприкрытые недостатки. «Спартак» Кононова сегодня – это не праздник имени Романцева, а еле дышащий, упирающийся руками в колени, разорванный между линиями, но продолжающий честно выполнять прихоти любого тренера и оттого кажущийся несчастным Роман Зобнин.

Капитанское слово Джикии. «Спартак» выиграл в дерби, но потерял игроков На счету центрального защитника – победный гол и вынос мяча из пустых ворот.

В матче с «Зенитом» будет ещё веселее — пару на убойной позиции ему составит Глушаков, потому что больше некому.

Но разочарования в Кононове всё равно нет, потому что при нём клуб набрал в РПЛ 13 очков из 15 возможных. Скорее присутствует беспокойство из-за того, что тренер сгинет под тяжестью своих же обещаний и взятых обязательств. Ведь шанс смастерить тот самый футбол у него появится лишь в том случае, если «Спартак» заработает 20 миллионов за попадание в Лигу чемпионов, сумеет выгодно отдать российских и иностранных ветеранов, обеспечить положительный задел в финансовом фэйр-плей и лишь после этого взять подходящих игроков, соорудив новый костяк.



Кононов этого не признаёт, но нынешняя команда всё ещё имеет к нему минимальное отношение. Мы видим всё тот же чемпионский «Спартак» — с тем же руководством, сотрудниками, игроками и капитаном, – бесславно сгинувший в скандалах и междоусобицах. Эту команду уже не склеить, поэтому тренеру, если он хочет сохранить себя в «Спартаке», нужно прекращать заигрывать с публикой, хотя бы на полгода забывать об атакующем футболе Бескова и принимать жёсткие решения, не соответствующие его имиджу и прежним обещаниям.



А Леониду Федуну, год за годом оценивающему положительные сдвиги в игре команды, стоит остановиться и ещё раз посмотреть, во что «Спартак» вырос за 16 лет его правления.