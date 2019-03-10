«Вы всё о позитиве?» Кононов обороняется на пресс-конференции

После крайне тяжёлой и неуверенной победы «Спартака» Олег Кононов решил сразу перейти к ответам на вопросы журналистов, не взяв слова.

— Какие чувства преобладают: радость от победы или неудовлетворение игрой?

— Радость от победы. Команда выигрывает и лидирует.

— Во втором тайме команда оборонялась…

— Давайте начнём с первого тайма. Мы играли хорошо, создавали моменты. Во второй половине «Динамо» перехватило инициативу. Во-первых, свою роль сыграла психология, во-вторых, после кубковой игры некоторым футболистам не хватило времени на восстановление.

— Переход на новую схему – с 4-2-3-1 на 4-4-2 — во втором тайме мог стать причиной того, что«Спартак» провалился?

— Я уже назвал причины. Я не зацикливаюсь на отдельных игроках и тактической схеме, говорю про игру команды в целом. Сегодня мы счастливы, ведь выиграли матч. Ошибки разберём.

Капитанское слово Джикии. «Спартак» выиграл в дерби, но потерял игроков На счету центрального защитника – победный гол и вынос мяча из пустых ворот.

— После игры с «Уралом» вы долго держали игроков в раздевалке. О чём говорили?

— Это наши внутренние дела. Мы любезно беседовали. Разговора с руководством у меня не было. Это плановая работа всего клуба. Мы провалили Кубок, поэтому огорчены и злы. Будем двигаться дальше, а там как получится. Мы настраиваемся на победу, но это же игра.

— Многие не могут сыграть в следующей игре из-за перебора жёлтых карточек. Не было желания заменить Гулиева и Зе, получивших предупреждения?

— Желания такого не было, играть есть кому. Впереди недельный цикл, подготовимся.

— «Спартак» нанёс один удар в створ (на самом деле, был ещё удар после выхода Зе Луиша один на один с Шуниным и дальний удар Гулиева — Прим. «Чемпионата»). Насколько нынешний «Спартак» далёк от того, что вы хотите видеть?

— А вы всё о позитиве… Пока начнём с одного удара в створ, который закончился голом, а там посмотрим.

Дмитрий Хохлов начал пресс-конференцию с подведения итогов матча.

— Первый тайм мы сыграли не так, как планировали. Нас переиграл «Спартак», создавал моменты. Во втором тайме игроки делали то, о чём мы договаривались. Если бы так играли с первых минут, результат был бы другим.

Затем между журналистом и Хохловым началась дискуссия.

— Вы выпустили Соу, который был не до конца готов. Можно сказать, что это ваша ошибка?

— Кого ещё надо было выпускать?

— Москвичёва.

— В следующий раз подскажите. Вы судите по одному моменту. Только он ошибался?



Журналист не нашёлся, что на это ответить, и спор завершился, оставшись за наставником «Динамо».

У «Спартака» есть проблемный треугольник при обороне. И в нём «Динамо» в порядке Возможный ключ к результату в дерби.

— Как оцените работу Кардозу зимой и усилил ли он игру?

— Он прошёл все сборы, выбыл только из-за травмы. Сейчас он в неоптимальном состоянии. У нас таких четыре человека. Я ожидал большего. То, что он показывает, не хватает.

— Почему не дали шанс Грулёву?

— Жоазиньо нужно было бы уводить направо, ведь Грулёв играет только слева. Его фланг работал нормально, поэтому посчитали, что нужно выпустить Кардозу.