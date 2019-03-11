Игрок «Боки» извинился за рабону. Его побили и показали ему жёлтую

За три минуты до окончания матча «Боки Хуниорс» и «Сан Лоренсо» всё уже было ясно. «Бока» вела 3:0, а соперник, который замыкает турнирную таблицу в чемпионате Аргентины, играл в меньшинстве. В этот момент защитник «Боки» Хулио Буффарини подключился к атаке и навесил в штрафную соперника. Рабоной.

Красивый эпизод, хотя подача и вышла неточной. А через пару секунд мяч вернулся на фланг Буффарини, и до него добрались игроки «Сан Лоренсо»: набросились втроём, повалили и начали пинать его, попутно что-то объясняя.

Началась драка. Игроки «Боки» оттаскивали и отталкивали соперников. Последним к месту событий прибежал арбитр Факндо Тельо. И показал жёлтую карточку самому пострадавшему. За что был предупреждён Буффарини? Не за фол, совершённый им в отборе мяча. А за провокацию – именно так была расценена рабона.

Красивый финт – это провокация? Очевидно, так считает не только судья матча, но и сам Буффарини, который сразу после окончания матча извинился.

«Я закончил матч на грустной ноте. В такой ситуации играть рабоной было неправильно, прошу прощения у игроков и болельщиков «Сан Лоренсо». Я уже извинился тысячу раз, хочу сделать это ещё раз».

В Аргентине его извинение не поняли. Рабона – украшение футбола, так почему нужно извиниться? Реакция арбитра, показавшего игроку карточку, обсуждается не только болельщиками, но и журналистами.

Популярный ведущий Мартин Либерман в своём «твиттере» (где у него больше 600 тыс. подписчиков) делится мнением. «Не согласен с извинением Буффарини. Мы что, сошли с ума? Все любят финты и яркие эпизоды, но разозлились на рабону, которой он послал мяч в центр штрафной. Проблема «Сан Лоренсо» в том, что команда не умеет играть в футбол, но это точно не вина латераля соперника».

Другой журналист, Эмилиано Радди, напомнил, что Буффарини регулярно использует рабону в течение всей карьеры. Он опубликовал нарезку с примерами. «Вроде бы раньше за такое ему не показывали жёлтых карточек», — пишет журналист

Правда, не все разделяют это мнение. Буффарини перешёл в «Боку» из Бразилии, но ещё раньше он играл в «Сан Лоренсо». Некоторые болельщики считают, что этот факт меняет всё. Комментатор матча Матиас Мартин назвал рабону «ненужной». Другой журналист, Лусиано Долбер, напомнил, как совсем недавно, в Мадриде, во время финала Кубка Либертадорес игроки «Боки» требовали, чтобы футболисты «Ривер Плейт» меньше радовались победе, потому что это их оскорбляло.

Но всё-таки большинство на стороне игрока. Журналист Даниэль Аркуччи видит ситуацию так: «Футболисты «Сан Лоренсо» думают, что, пиная ногами Буффарини, они повысят свой ничтожный уровень игры. Типичный аргентинский футбол».

В общем, скандал ещё не исчерпан. Болельщики «Сан Лоренсо», известного клуба, у которого сейчас ужасный период (поражения от «Боки» стало 14-м подряд) с радостью выплёскивают негатив на сопернике. Болельщики «Боки Хуниорс» нашли нового кумира и поддерживают его в соцсетях.