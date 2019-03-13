Великий Криштиану, как же Россия далека от тебя

Криштиану Роналду опять покоряет весь мир. Он ведь не просто гений. Он и феноменальный конструктор, идеально спроектировавший самого себя, и великий строитель, точно воплотивший свой же замысел. Криштиану — человек, которым можно восхищаться.

Роналду – лучший в ЛЧ! Сделал хет-трик и выбил «Атлетико» Потрясающий матч в Турине!

Прекрасен и его спор с Месси, потому что Лео — ровно такой же невероятный человек. Сегодня может быть впереди один, завтра — другой, но они оба — люди не только известные на этой планете не меньше, чем Путин и Трамп, но приносящие этому миру не пугающий восторг, но доброе удовольствие.

Роналду ответил на жест Симеоне. Реакция в соцсетях на победу «Ювентуса» Мадрид в слезах. Плачут и в «Атлетико», и «Реале».

То же чувство счастья от созерцания даже вызывает и «Сити» Гвардиолы. Футбол Пепа — на сегодня, тоже чудо света, это принимают даже болельщики «МЮ».

Восторг и наслаждение — это и «Юнайтед» Сульшера, и возрождающийся «Аякс», и много-много чего ещё.

Но, чёрт возьми, как же в России далеки от хорошего. Чем мы живём сегодня, что нас ожидает?!

Вот молодой, мало кому известный парень из Краснодара и его агенты, хотят много денег прямо сейчас и готовы ради этого на все.



Вот некий представитель заслуженно посылает подальше клуб, приглашающий его уволенного клиента в президентскую ложу.



Вот какого-то фаната фотографируют со спущенными штанами у рамок металлоискателя в Химках.



Вот одним так и не построили стадион, игру других перенесли в Чечню, третий зачем-то схватил мяч рукой в своей штрафной.

И за всем этим злость, агрессия, ненависть и злорадство.



В этом всём — мы сегодня. Криштиану, как же хочется чему-то искренне радоваться. Как же мы далеко от тебя.