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«Ювентус» — «Реал» — 3:0, 12 марта 2018, мнение Дмитрия Егорова

«Ювентус» — «Реал» — 3:0 — хет-трик Роналду
Дмитрий Егоров
Фото: Claudio Villa./Getty Images
Великий Криштиану, как же Россия далека от тебя
Короткий пост грусти.
Футбол / Лига чемпионов

Криштиану Роналду опять покоряет весь мир. Он ведь не просто гений. Он и феноменальный конструктор, идеально спроектировавший самого себя, и великий строитель, точно воплотивший свой же замысел. Криштиану — человек, которым можно восхищаться.

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Прекрасен и его спор с Месси, потому что Лео — ровно такой же невероятный человек. Сегодня может быть впереди один, завтра — другой, но они оба — люди не только известные на этой планете не меньше, чем Путин и Трамп, но приносящие этому миру не пугающий восторг, но доброе удовольствие.

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То же чувство счастья от созерцания даже вызывает и «Сити» Гвардиолы. Футбол Пепа — на сегодня, тоже чудо света, это принимают даже болельщики «МЮ».

Восторг и наслаждение — это и «Юнайтед» Сульшера, и возрождающийся «Аякс», и много-много чего ещё.

Но, чёрт возьми, как же в России далеки от хорошего. Чем мы живём сегодня, что нас ожидает?!

Вот молодой, мало кому известный парень из Краснодара и его агенты, хотят много денег прямо сейчас и готовы ради этого на все.

Вот некий представитель заслуженно посылает подальше клуб, приглашающий его уволенного клиента в президентскую ложу.

Вот какого-то фаната фотографируют со спущенными штанами у рамок металлоискателя в Химках.

Вот одним так и не построили стадион, игру других перенесли в Чечню, третий зачем-то схватил мяч рукой в своей штрафной.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
3 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 – Роналду – 27, 2:0 – Роналду – 49, 3:0 – Роналду – 86 (пен)

И за всем этим злость, агрессия, ненависть и злорадство.

В этом всём — мы сегодня. Криштиану, как же хочется чему-то искренне радоваться. Как же мы далеко от тебя.

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