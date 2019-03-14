Роналду: love, hate или appreciate?

Все в восторге от Криштиану.

Футбольные фаны из онлайн-школы английского языка Skyeng снова смотрят матчи Лиги Чемпионов и читают, что пишет англоговорящий народ о самых впечатляющих моментах игр.

To appreciate – ценить, отдавать должное

13 марта стал настоящим днём Криштиану Роналду. Португальский бомбардир практически в одиночку разнёс «Атлетико» и принёс победу «Ювентусу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Цените Криштиану Роналду, пока можете, потому что мы больше никогда не увидим такого игрока, как он. Этому человеку уже 34 года, но он до сих пор показывает невероятную игру на мировой футбольной арене. Этот парень просто безумный. Какой же игрок».

To hold – держать

А ведь шансы у туринцев были невелики! Еще пару недель назад казалось, что ожидать впечатляющей игры от «Юве» не стоит.

Диего Симеоне: «Ювентус» – это не только Роналду



Роналду: Подержи-ка мое пиво

To hate – ненавидеть

«Любите его или ненавидьте. Роналду – с другой планеты».

To steal – красть, уводить

Даже соперники готовы признать, что португалец – один из величайших футболистов мира. А такое дорогого стоит!

Антуан Гризманн: «Как только я собираюсь что-то выиграть, приходит Роналду и крадет победу. Я его ненавижу, но при этом глубоко его уважаю. Он лучший».