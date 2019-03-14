Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Что пишут англоязычные болельщики о Роналду и победе «Ювентуса»

Криштиану Роналду
«Чемпионат»
Фото: Matteo Bottanelli/NurPhoto via Getty Images
Роналду: love, hate или appreciate?
Все в восторге от Криштиану.
Футбол / Лига чемпионов

Футбольные фаны из онлайн-школы английского языка Skyeng снова смотрят матчи Лиги Чемпионов и читают, что пишет англоговорящий народ о самых впечатляющих моментах игр.

To appreciate – ценить, отдавать должное

13 марта стал настоящим днём Криштиану Роналду. Португальский бомбардир практически в одиночку разнёс «Атлетико» и принёс победу «Ювентусу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Цените Криштиану Роналду, пока можете, потому что мы больше никогда не увидим такого игрока, как он. Этому человеку уже 34 года, но он до сих пор показывает невероятную игру на мировой футбольной арене. Этот парень просто безумный. Какой же игрок».

To hold – держать

А ведь шансы у туринцев были невелики! Еще пару недель назад казалось, что ожидать впечатляющей игры от «Юве» не стоит.

Диего Симеоне: «Ювентус» – это не только Роналду

Роналду: Подержи-ка мое пиво

To hate – ненавидеть

«Любите его или ненавидьте. Роналду – с другой планеты».

To steal – красть, уводить

Даже соперники готовы признать, что португалец – один из величайших футболистов мира. А такое дорогого стоит!

Антуан Гризманн: «Как только я собираюсь что-то выиграть, приходит Роналду и крадет победу. Я его ненавижу, но при этом глубоко его уважаю. Он лучший».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент