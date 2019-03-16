Три дня назад над ним смеялся весь мир. А сегодня он забил «Ман Сити»

Три дня назад полузащитник «Суонси Сити» Берсант Целина насмешил весь футбольный мир неуклюжим исполнением пенальти в стиле Паненки. 22-летний игрок сборной Косово подошёл к «точке» в гостевом матче Чемпионшипа с «Вест Бромвичем» при счёте 1:0 в пользу хозяев, споткнулся и не смог даже нанести удар по воротам. Мяч, не поднятый Целиной, вынес из собственной штрафной капитан «дроздов», который ещё и посмеялся над косоваром. В результате «Вест Бромвич» одержал крупную победу – 3:0.

Конечно же, все эти дни Целина переживал из-за позорного момента. Возможность «отмыться» полузащитник сборной Косово получил сегодня в четвертьфинале Кубка Англии с «Манчестер Сити». Для Берсанта встреча с командой Хосепа Гвардиолы была принципиальной ещё и по той причине, что сам он находился в системе «горожан» с 16 лет, а летом прошлого года чемпион Англии продал его «лебедям» за 3 млн фунтов стерлингов.

Казалось бы, какие могут быть шансы у представителя Чемпионшипа против «Манчестер Сити»? «Горожане» одержали 18 побед в последних 19 матчах и вслед за Кубком лиги намеревались выиграть Кубок Англии. Гвардиола выставил достаточно сильный состав, хотя экс игрок «Уфы» Александр Зинченко остался в запасе. Тем не менее валлийцы прыгнули выше головы и выиграли первый тайм со счётом 2:0. На 20-й минуте судья назначил пенальти в ворота Эдерсона за фол Фабиана Делфа на Конноре Робертсе. В этот раз Целина уступил право удара с «точки» Мэтту Граймзу, который ничего не придумал, а просто пробил от души в левый от себя угол.

Случившееся дальше – сюжет из сказки. «Лебеди» забили второй мяч, проведя атаку от ворот до ворот в стиле самого «Манчестер Сити», а автором гола стал именно Целина. Полузащитник здорово исполнил удар. Берсанта накрыли эмоции: празднуя успех, он приложил ладони к ушам, обращаясь, очевидно, ко всем, кто жестоко шутил над ним.

Во втором тайме «Манчестер Сити» не понимал, что делать со стойко оборонявшимся соперником, так что Гвардиола в течение семи минут бросил в бой Зинченко, Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. Только тогда чемпион Англии вернулся в игру. Агуэро сперва ассистировал Бернарду Силве, а затем реализовал очень спорный пенальти, заработанный Стерлингом. Аргентинцу повезло – мяч влетел в ворота, попав в штангу и во вратаря.

Целина сыграл здорово, но в концовке у него, и у всех игроков «Суонси Сити» просто не осталось бензина. «Манчестер Сити» создавал момент за моментом, в том числе благодаря Зинченко. Невероятные сейвы шведского голкипера Кристоффера Нордфльдта спасали хозяев от третьего пропущенного мяча, однако на 88-й минуте Агуэро оформил дубль. Правда, повтор показал, что аргентинец находился в офсайде.

Если бы на этом матче работала система VAR, всё для Целины и его команды могло бы действительно закончиться сказочно.