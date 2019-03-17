Это второе поражение команды подряд после триумфа в Париже.

Не всегда Сульшеру везёт. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка

После невероятного матча Лиги чемпионов с «ПСЖ», у «МЮ», похоже, наступил эмоциональный спад.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

Спустя несколько дней манкунианцы проиграли в чемпионате «Арсеналу».

Сульшеру тоже иногда не везёт. «МЮ» всё делал правильно, но проиграл Быстрый разбор матча.

А сегодня «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Вулверхэмптон» вышел вперёд на 70-й минуте матча. Рауль Хименес получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил в нижний угол. Посмотрите этот момент целиком. Что делают защитники?

Преимущество хозяев на 76-й минуте удвоил Диогу Жота, пробивший угла штрафной. Посмотрите и этот эпизод. Что делает Люк Шоу?

Уже в компенсированное время один мяч у гостей отыграл Маркус Рашфорд.

В концовке матча «Манчестер Юнайтед» мог остаться в меньшинстве. После подката защитника Виктора Линделёфа арбитр показал шведу красную карточку, но после просмотра видеоповтора сменил её на жёлтую.



«Вулверхэмптон» (команда идёт седьмой в АПЛ) вышел в 1/2 финала Кубка Англии. Также в полуфинал турнира ранее вышли «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Причём «Сити» также проигрывал в своём матче со счётом 0:2, но сумел собраться и переломить ход матча. Последнюю путёвку в эту стадию разыграют «Милуолл» и «Брайтон».

Три дня назад над ним смеялся весь мир. А сегодня он забил «Ман Сити» И выбил бы команду Хосепа Гвардиолы из Кубка Англии, если бы использовалась система VAR.

Это очень обидное поражение для «МЮ», особенно учитывая тот факт, что в двух предыдущих стадиях турнира команда обыграла в гостях «Арсенал» и «Челси».

Сейчас у Сульшера начинается очень трудный период. В чемпионате «МЮ» идёт сейчас пятым (но будет шестым, если «Челси» выиграет) и может на следующий сезон не попасть в Лигу чемпионов. Ну если, конечно, не выиграет текущую. «Барселона» уже через месяц.