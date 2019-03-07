Этот матч уже вошёл в историю. Как «МЮ» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов: главное

Перед началом матча Сульшер не смог удержаться от пары громких заявлений. Было ясно: в «МЮ» верят в камбэк. Без пафоса, просто действительно верят, что без половины основного состава и без Погба могут отыграть 0:2 в Париже. Более того, с командой на матч в одном самолёте полетел сэр Алекс Фергюсон.

У «МЮ» есть одна причина надеяться на чудо в Париже Команда и тактика ни при чём.

«ПСЖ» начал с расстановкой 3-4-3. Бернат и Алвес отвечали за фланги, Керер был третьим центральным, а Ди Мария и Дракслер делили фланги атаки, помогая Мбаппе.

«МЮ» вышел играть с гибкой схемой: 4-4-2 без мяча и 3-5-2 в с мячом. Трудную трансформацию должен был обеспечить Эшли Янг, смещавшийся то в среднюю линию, то в защиту. Задумка не удалась: «МЮ» перехитрил сам себя.

Обмен голами и ошибками

Янг и Байи запутались и долго не могли разобраться, кто держит Ди Марию, а кто Берната. В итоге, Бернат в первом тайме регулярно оказывался свободен. Он замкнул прострел на левой штанге на 12 минуте в полном одиночестве. Грубо ошибся Байи, который выключился и не следил за ним. Но через пять минут ситуация повторилась: Бернат снова оказался на углу вратарской совсем один, принял мяч и успел пробить, прежде чем Байи его накрыл.

Возможно, у француза были проблемы с готовностью: его заменили на 35 минуте, и он хромал. В любом случае, тактическая замена на правый фланг напрашивалась. Вышедший Диогу Далот занял место Янга, а тот спустился на место защитника.

На хаос на правом фланге обороны «МЮ» хозяева ответили собственной любезностью. Двумя нелепыми ошибками, которые стоили двух голов. И если ужасный пас Керера ещё можно объяснить неопытностью защитника, который проводит первый сезон на высоком уровне, то неловкий приём мяча от Буффона после удара Рашфорда метров так с 30 – это уже за гранью логики. Да, мяч мокрый, а удар неудобный. Но… Джиджи? Как же это?

Буффон привёз гол. Он подарил надежду «МЮ» Удивительная ошибка великого итальянца.

После этого Париж так растерялся, что даже отдал гостям мяч. Владение (87% на 13% к середине первого тайма) изменилось на 57% на 43% в последние четверть часа. Но «МЮ» оказался не настолько хорош, чтобы воспользоваться этой свободой, и до конца тайма игра успокоилась.

Пауза во втором тайме

Во втором тайме период анабиоза продолжился. «ПСЖ» владел мячом, но «МЮ» очень низко и очень плотно оборонялся. Забыв о контратаках, но и не позволяя создавать моменты у ворот Де Хеа. В принципе, всё по плану Сульшера: перед матчем он честно говорил, на что рассчитывает в этом матче. «Конечно, это будет очень трудно. Но для нас самое главное – оставаться в деле за 20 минут до конца матча. Тогда всё может случиться». Время шло, «ПСЖ» владел мячом, но «МЮ» оставался в деле.

Всё мог закончить Мбаппе, но его гениальный пас пяткой не глядя на Ди Марию застал того в небольшом офсайде, и гол аргентинца не засчитали. Несмотря на очевидное нежелание проигрывать дома, ещё больше «ПСЖ» не хотел рисковать и раскрываться: во втором тайме мяч разыгрывали втроём против одного Лукаку. Лукаку остался в одиночестве, потому что при позиционных атаках хозяев Рашфорд больше не держался поблизости, а держал левый фланг.

Осторожность парижан проявилась ещё более ярко, когда получил травму Дракслер. Тухель отреагировал двойной заменой: убрал его и Керера и выпустил Мёнье и Паредеса. На самом деле, замена была не слишком оборонительная из-за смещения Маркиньоса. Бразилец опустился третьим центральным защитником, Мёнье занял место Алвеса на краю защиты, а бразилец ушёл в атаку.

Супермомент «ПСЖ»

Эта перестановка случилась на 70-й минуте – и «МЮ» всё ещё оставался в деле, по выражению Сульшера. А «ПСЖ» не создал ничего с тех пор, как команды вышли на второй тайм. Возможно, «ПСЖ» просто копил свои моменты. На 83 минуты парижане сделали что-то невероятное. Верратти выдающимся пасом отрезал всю оборону и вывел Мбаппе один на один с Де Хеа. Мбаппе убрал мяч под себя, поскользнулся и упал, тут же вскочил, бросился догонять мяч, поставил Смоллингу корпус и скинул на Берната. Главный форвард парижан в этом матче бил с острого угла – попал в штангу.

История

За 80 минут матча можно было привыкнуть, что все игровые события происходят метрах в 30 от ворот Де Хеа. Но в последние 10 минут всё изменилось. Сульшер бросил в атаку все силы: 19-летнего Чонга и 17-летнего Гринвуда. На 89 минуте «Юнайтед» заработал угловой. Первый в матче.

В этот момент началась история. Потому что судья Дамир Скомина пошёл смотреть видеоповтора, а посмотрев его, поменял решение: не угловой, а пенальти.

На этот раз у Буффона не нашлось слов в адрес судьи. Он молча стоял в воротах и ждал шанса исправить свою ошибку, которая вернула «МЮ» в игру. И он угадал направление удара, но Рашфорд ударил безукоризненно.

VAR решает! Пенальти, благодаря которому «МЮ» выбил «ПСЖ» Эпизод на 94-й минуте игры в Париже.

Удар был нанесён на третьей добавленной минуте из трёх, но после этого команды сыграли ещё минут шесть. Казалось, даже судье неловко перед хозяевами. Им действительно ужасно не повезло. Но давайте напомним, что и «МЮ» ужасно не повезло в первом матче. Когда Сульшер сделал две вынужденные замены в перерыве, и травмы сломали его план на игру.

А закончить, мне кажется, стоит вот на чём: Антони Марсьяль, Хуан Мата, АндерЭррера, Джесси Лингард, Неманья Матич, Алексис Санчес, Поль Погба. Вот список игроков, которые не могли помочь «МЮ» в Париже из-за травм и дисквалификаций. Сульшер и команда сделали это с Чонгом и Гринвудом на поле. Запомните этот матч, это уже история.

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