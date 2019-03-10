Сульшеру тоже иногда не везёт. «МЮ» всё делал правильно, но проиграл

У Сульшера был хороший план

Если бы не ошибка де Хеа, по итогам первого тайма мы все обсуждали бы, как здорово «МЮ» сдержал хозяев. Без мяча «МЮ» играл 4-4-2 с двумя номинальными защитниками – Далотом и Янгом – на правом фланге. Так же, как с «ПСЖ» в гостях, и это не просто перестраховочное решение, а точечная реакция на козырь «Арсенала».

Дело в том, что «Арсенал» атакует довольно неравномерно. Лидирует по пасам под удар Озил – объяснимо, хотя первую половину сезона ему лучше забыть. А вот на втором месте – Колашинац, и если вы видели мало игр «Арсенала» при Эмери, то это сюрприз. А если видели много – то в курсе, что это не случайность, а хитрый план.

Непробиваемый центр и атаки через фланги – важные принципы игры лондонцев при Эмери. Осенью, когда мы ещё не успели привыкнуть к неожиданному составу (с Гёндузи в старте, зато без Озила), перекос на фланги в атакующей игре был почти неприличным. Но и сейчас, с возвращением Месута в состав, он сохраняется. Даже несмотря на травму Бельерина, дублёр которого, Мэйтленд-Найлз, не то чтобы стабильно поддерживает атаку. После 30 туров «Арсенал» проводит через левый фланг 41% всех атак.

Сульшер перестраховался, поставив ещё одного игрока на край, но это решение – признак не общей осторожности, а уважения к сильным качествам «Арсенала». «МЮ» забетонировал опасный левый фланг хозяев, с готовностью отдал мяч и стал привычно ждать контратак, которые Сульшер после гостевой победы над «Арсеналом» в Кубке назвал классикой «Юнайтед». План был хорошим, но после ошибки де Хеа это не имело значения: надо было не сдерживать соперника, а атаковать.

Джака одним ударом унизил де Хеа. И забил победный гол в игре с «МЮ» А «Арсенал» вернулся на четвёртое место.

Переход на 3-5-2

Через 15 минут после пропущенного гола «МЮ» перестроился. Изменилась структура владения: Шоу и Далот поднялись выше, Погба сместился с фланга на полуфланг, симметрично Фреду. «МЮ» не то чтобы забрал мяч, но существенно подправил статистику владения. До гола было 70% на 30% в пользу лондонцев, после гола и до конца первого тайма – 50% на 50%. Линделёф, как игрок с лучшим пасом из тройки защитников, поменялся местами со Смоллингом и стал центральным.

Та же игровая модель сохранилась во втором тайме (до второго гола). «МЮ» постепенно нарастил владение мячом (58% ко второму голу), но лучшие подходы к воротам всё равно имел не после позиционных, а после быстрых атак. С мячом «Юнайтед» был плох: атаки шли через Матича (он сделал больше всего пасов после перехода на 3-5-2), хотя серб – далеко не лучший игрока на поле в продвижении мяча. Далот в этом ключевом отрезке с 28-й по 70-ю минуту вообще выпал, коснувшись мяча меньше всех в команде (даже меньше центрфорварда Лукаку, что для латераля в принципе невероятно).

Тем не менее опасные подходы к воротам были – пусть и в быстрых атаках, а не после позиционного розыгрыша. С 28-й по 70-ю минуту «МЮ» не был хуже, несколько раз хорошо вышел из обороны, перебил «Арсенал» по воротам (7:4), но получил пенальти, который не следовал из хода игры, и 0:2.

Попытка навала

Сульшер отреагировал на второй гол заменой Далота на Марсьяля. «МЮ» перешёл на 4-2-3-1, Рашфорд временно (до выхода Гринвуда) перешёл на правый фланг, Погба поднялся выше, Марсьяль играл на левом краю атаки. Начиная с этой замены и до финального свистка на 95 минуте у «Юнайтед» не получалось ничего. Эмери перестроил «Арсенал» на 5-4-1, насытил центр поля, а взламывать плотный центральный блок «МЮ» не умеет.

В эти последние 25 минут, когда гости владели мячом 70% времени, они были наименее опасны в атаке. Для того чтобы растянуть оборону лондонцев, они недостаточно быстро передвигали мяч с фланга на фланг, для разрезающих передач играли слишком осторожно, и даже не пытались пробить издали. Вообще-то, с «ПСЖ» в концовке было не лучше, но этого слишком мало, если игроки соперника не начинают руками отбивать мяч в собственной штрафной.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

Рашфорд и Погба провалили матч

Рашфорд во втором тайме играл между линиями и получал относительную свободу. Когда «Арсенал» заигрывался и гостям удавались быстрые атаки, они разбегались втроём-вчетвером (пара форвардов, один из фланговых игроков и один из ЦПЗ). Это было бы опасно, если бы Рафшорд не передерживал каждый раз мяч. Он не отдал напрашивающийся пас на Лукаку в одной контратаке, на Фреда в другой и ещё раз на Лукаку в третьей. Да, «Юнайтед» плох в позиционных атаках, но в переходных фазах после смены владения – просто очень хорош. И даже в трудной ситуации (когда счёт устраивает соперника) мог добиться лучшего результата, если бы Рашфорд лучше распорядился мячом.

У Погба другая проблема. При Сульшере он пользуется свободой без мяча и за это делает результат. Простой размен, но эффективный. Так вот, на фоне слабой игры Погба в атаке мы как-то забыли, что первый гол «Арсенал» забил как раз из зоны Погба. А помешать Джаке пытался Рашфорд. Это не отменяет ошибки де Хеа, но такой свободы при ударе у Джаки быть не должно.

«МЮ» не был хуже «Арсенала», счёт не отражает ход игры. Сульшер после матча подчеркнул это: «Сегодня мы создали намного больше моментов, чем в матче с „Арсеналом“ в Кубке Англии, когда мы победили». Но стечение обстоятельств сделало его стартовый план на игру неактуальным, а индивидуально слабая игра тех футболистов, на индивидуальные действия которых тренер делает ставку, помешала всё исправить. Можно сказать, не повезло. Тут болельщики «Арсенала» могут вспомнить январский кубковый матч с «МЮ», в котором не повезло им, и улыбнуться. Не повезло, так бывает. Даже с Сульшером.

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