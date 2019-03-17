«Бавария» отыгралась за вылет из ЛЧ на аутсайдере. Забила 6 голов

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Ливерпуля», и этот матч запомнился не равной борьбой, а скорее превосходством одной команды над другой. «Ливерпуль» забил первым на 26-й минуте, и после этого до самого финального свистка гостей устраивал счёт, а мюнхенцы не смогли устроить даже навал в концовке. После игры тренер Нико Ковач сказал, что всё дело в финансах, хотя и из текущего состава «Баварии» можно было выжать больше.

Да, «Бавария» не может конкурировать с «Ливерпулем». Но это не главная проблема Нико Ковач ищет оправдания. Частично он прав.

Реакция на поражение была необходима. И она есть. Вылетев от претендента на титул в Англии, «Бавария» отыгралась на 13-й команде Бундеслиги. Шесть голов в ворота «Майнца» вряд ли исправили весь сезон, но настроение игроками болельщикам, наверное, немного улучшили.

У этого матча есть главный герой. Хамес Родригес, который в «Баварии» недоволен своим положением так же, как был недоволен в «Реале». Он забил второй, четвёртый и пятый голы. Один из голов – прекрасный. Это первый хет-трик Хамеса за мюнхенский клуб.

Гол близнец Хамеса, только с противоположного фланга, забил Коман.

Ещё одно важное событие матча: первый гол Альфонсо Дэвиса за «Баварию». 18-летний канадец недавно приехал в Мюнхен, здесь на него возлагают серьёзные надежды. Талант игрока очевиден, но Ковач подводит юниора к основе постепенно.

После этой игры «Бавария» делит первое место с «Боруссией», но уже довольно солидно опережает соперников по разнице мячей. Плюс 34 у «Боруссии», плюс 41 стало у «Баварии». Важный результат, который может пригодиться в конце сезона.