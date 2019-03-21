Девушка Игнатьева выложила «сторис» в инстаграм за рулём новой БМВ. Совпадение?

История отношений Ивана Игнатьева и «Краснодара» и проблем в этих отношениях стала известна почти месяц назад. Сначала талантливый нападающий «быков» не попал в заявку на матч со «Спартаком». Тогда а в СМИ появились слухи, что дело здесь не в готовности футболиста (в чём всех заверял главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев), а в том, что Иван отказался подписывать новый контракт с клубом.
Позже появилось уже больше слухов – о новых агентах Игнатьева, которые, якобы, подарили ему за сотрудничество новенький дорогой автомобиль и (или) внушительную сумму денег. Новость о новых агентах Ивана подтвердил позже и Мусаев, а вот Игнатьев комментировать их фамилии не стал. При этом информацию о новой машине от агентов Иван назвал ложной и посоветовал тем, кто её распространяет, «засунуть её куда подальше».
По слухам, новым агентом Игнатьева является Алан Агузаров. Именно он, если верить СМИ, подарил футболисту новую машину. Про возможные связи Агузарова достаточно много говорил Василий Уткин, а вот история с машиной сегодня получила продолжение.
Девушка Игнатьева – Алина Дзвелая выложила в свой инстаграм видео, где она едет по городу в новой БМВ третьей серии.
Если не верите, что это именно третья серия БМВ – вот ссылка на такую же машину на авито. Это машина 2018 года, а продают её там почти за два миллиона рублей.
Немного о самой Алине – с Иваном они встречаются уже почти четыре года, чему девушка, безусловно, очень рада, и рассказывает об этом в своём инстаграме.
Первое видео с Иваном Алина выложила ещё в 2014 году.
Девушка Ивана, как и он сам, старается вести активный образ жизни. Кстати, она закончила Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
Алине явно часто дарят дорогие цветы.
А вот дорогие машины в её инстаграме – не редкость. Может, на них она заработала сама как и на машину из сегодняшней «сторис», а история с новой машиной Ивана – просто совпадение. А может это лишь фото с чужим «Мерседесом» и «БМВ».