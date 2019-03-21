Девушка Игнатьева выложила «сторис» в инстаграм за рулём новой БМВ. Совпадение?

Говорят, футболисту «быков» подарили машину его новые агенты. А вот его девушка и раньше фотографировалась на фоне дорогих автомобилей.

История отношений Ивана Игнатьева и «Краснодара» и проблем в этих отношениях стала известна почти месяц назад. Сначала талантливый нападающий «быков» не попал в заявку на матч со «Спартаком». Тогда а в СМИ появились слухи, что дело здесь не в готовности футболиста (в чём всех заверял главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев), а в том, что Иван отказался подписывать новый контракт с клубом.

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Позже появилось уже больше слухов – о новых агентах Игнатьева, которые, якобы, подарили ему за сотрудничество новенький дорогой автомобиль и (или) внушительную сумму денег. Новость о новых агентах Ивана подтвердил позже и Мусаев, а вот Игнатьев комментировать их фамилии не стал. При этом информацию о новой машине от агентов Иван назвал ложной и посоветовал тем, кто её распространяет, «засунуть её куда подальше».

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».

По слухам, новым агентом Игнатьева является Алан Агузаров. Именно он, если верить СМИ, подарил футболисту новую машину. Про возможные связи Агузарова достаточно много говорил Василий Уткин, а вот история с машиной сегодня получила продолжение.

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Девушка Игнатьева – Алина Дзвелая выложила в свой инстаграм видео, где она едет по городу в новой БМВ третьей серии.

Если не верите, что это именно третья серия БМВ – вот ссылка на такую же машину на авито. Это машина 2018 года, а продают её там почти за два миллиона рублей.

Немного о самой Алине – с Иваном они встречаются уже почти четыре года, чему девушка, безусловно, очень рада, и рассказывает об этом в своём инстаграме.

Первое видео с Иваном Алина выложила ещё в 2014 году.

Девушка Ивана, как и он сам, старается вести активный образ жизни. Кстати, она закончила Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Алине явно часто дарят дорогие цветы.

А вот дорогие машины в её инстаграме – не редкость. Может, на них она заработала сама как и на машину из сегодняшней «сторис», а история с новой машиной Ивана – просто совпадение. А может это лишь фото с чужим «Мерседесом» и «БМВ».