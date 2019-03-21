«Не верю, что Стас во всём этом замешан»

Что ни день, в «деле Ивана Игнатьева» всплывают новые подробности. Даже главный тренер сборной России, находясь в Бельгии, вынужден отвечать на вопросы, прямого отношения к его работе вроде бы не имеющие. Один из главных фигурантов истории, президент компании Prosport Management Герман Ткаченко, до поры хранил молчание. Но история приобрела такой резонанс, что он решил внести ясность в ситуацию – поскольку до недавнего времени именно его агентство представляло интересы молодого нападающего «Краснодара».

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— Мы не станем говорить ничего плохого о Ване, — сразу предупредил Ткаченко. – Нормально с ним работали, игрок только прибавлял. Плюс юридически у него было право выйти из договора.

— А как насчёт морального аспекта?

— Конечно, моральный аспект присутствует в таких случаях. Но он молодой парень – запутался или, скорее, его запутали. Мы скорее всего уберегли бы его от такого, канализировали бы негатив на себе, вели бы эти неприятные переговоры, учитывая позицию и возможную реакцию клуба, тогда как Иван просто играл бы в футбол.



В работе с молодыми футболистами главное – это управление ожиданиями и расстановка правильных приоритетов. Сегодня главный приоритет для Вани – играть. Деньги, конечно, важны, но большие деньги будут потом. А так ситуация складывается не очень. Ещё полгода назад он играл в каждом матче, прогрессировал, а сейчас рядом с ним появились какие-то парни, и теперь он выходит на тайм за «Краснодар-2». Вот и всё, вот цена тех решений, которые мы принимаем. Поэтому главный вопрос — не кто от кого ушёл: футболисты имеют право менять агента, как, например, адвоката или станцию техобслуживания. Главный вопрос: что эти люди принесли Ване, какую повестку и какую цену ему придётся за это заплатить?

— Готовы, чтобы он вернулся?

— Так вопрос не стоит, но я лично не против, хотя, признаюсь, в компании существуют разные мнения на этот счёт. Здесь важно подтвердить ценности и приоритеты. Сейчас для него важнее вернуться в состав. Мы пока просто наблюдатели в этой ситуации: взяли попкорн и ждём.

Уткин: я сделал Черчесову и Агузарову одолжение, поставив вопрос прямо Тема Игнатьев/Агузаров/Черчесов не закрыта.

— Можете как-то прокомментировать обвинения вашего друга Василия Уткина, что за всеми этими делами (дело Рауша, Швеца, Игнатьева) стоит Станислав Черчесов ?

— Василий Уткин действительно является моим другом почти 25 лет и, конечно же, глупо и поверхностно считать, что всё им написанное как-то инспирировано мной. Вася – взрослый мальчик, и он даже не журналист, а сам по себе медиа. У него прекрасные контакты с руководителями федераций, клубов, крупными агентами, игроками, редакторами и другими журналистами. Поэтому он имеет полное право говорить то, что считает нужным. Хотя я не всегда с ним согласен. Например, перед ЧМ-2018 в его высказываниях про Дзюбу или того же Черчесова я занимал противоположную позицию и открыто говорил ему об этом. Что касается последних публикаций: я не верю, что Стас как-то замешан во всём этом. Но для отрасли не секрет, что всем этим занимается его агент и Коля Грамматиков из Golden Toys. Понятно, что имя тренера сборной там постоянно как-то звучит. Но думаю, что Стас здесь ни при чём.