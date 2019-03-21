Куртуа привёз гол на ровном месте. Но это не помогло России

В матче с Россией Бельгия вела в счёте всего две минуты. На 14-й минуте удачную атаку левым флангом провели бельгийцы. Эден Азар прострелил на Кастаня, Тимоти выполнил короткую передачу на Тилеманса, и тот сильно пробил низом под левую штангу.

Уже через две минуты Россия сравняла счёт. Куртуа «привёз» в свои ворота. Очень долго возился он с мячом в своей штрафной вратарь, позволив Дзюбе пойти в прессинг. Мяч отскочил к Черышеву, который спокойно закрутил мяч в пустые ворота.

Напомним, что вернувшийся недавно в «Реал» Зинедин Зидан посадил Куртуа в запас, вернув ворота Кейлора Наваса.

На 45-й минуте ошибку вратаря партнёры исправили. Был назначен пенальти в ворота сборной России за снос Эдена Азара. Сам пострадавший его реализовал.

На 88-й минуте Азар оформил дубль и поставил точку в этом матче — 3:1.