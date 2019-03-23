Римские легионеры на «Открытии» — это нормально. «Спартак» объяснил

Перед матчем 20-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» было невозможно не заметить шоу, организованное принимающей стороной. На территории «Открытие Арены» болельщиков ждали «римские легионеры». Они же сопровождали команды при выходе на поле, будто охраняя их. Многих болельщиков красно-белых этот перформанс привёл в недоумение.

Удивление зрителей понятно – ведь в массовом сознании Спартак является врагом Рима, и появление римских легионеров на игре «Спартака» кажется странным. Руководитель отдела по организации и проведению мероприятий ФК «Спартак» Анна Шебалкина объяснила замысел авторов представления.



— Когда возникла идея этого перформанса? Кажется, такое на матчах «Спартака» мы уже видели.

— Идея такого перформанса родилась ещё в 2015 году и в качестве «пробного шара» была реализована на игре «Спартака» с «Зенитом» в сезоне-2015/16. Тогда мы ещё не пытались сделать глубокую проработку эпохи и задач легионеров, входивших в охранные когорты. Перформанс представлял собой лишь несколько локаций. Тем не менее тогда тоже большое внимание было уделено зрелищности.



— Кто занимается организацией перформанса? Может, какой-то клуб исторических реконструкций?

— Разработкой проекта, подготовкой сценария, внедрением и непосредственной организацией занимался военно-исторический клуб «Legio III Cyrenaica» (3-й Киренаикский легион) совместно с сотрудниками клуба.



— Вам понятно удивление публики из-за представления?

— Удивление публики, безусловно, понятно, ведь ещё ни один из клубов РПЛ не смог так удачно вплести реальные исторические сюжеты в свою современную историю. Реакция болельщиков объяснима: они, в основной своей массе, прежде такого не видели.

— Реакция была неоднозначной…

— И это ожидалось. Стереотипы восприятия действующих сторон, заложенные в романе Джованьоли «Спартак», настолько глубоки, что зрители, мало знакомые с историей Римской Республики первой половины I века нашей эры, однозначно рассматривают римские легионы исключительно с негативной стороны. Основные события романа ведь происходят начиная с того момента, как Спартак появляется на Арене в 78 году во время Игр, посвящённых диктатору Луцию Корнелию Сулле Феликсу.



— А что тут не так?

— Вся более ранняя биография героя показана автором отрывистыми мазками, окрашенными исключительно в чёрные тона по отношению к Риму. Так что сейчас у зрителей происходит некий «разрыв шаблона», поскольку начинает работать устойчивая ассоциация: «Спартак — враг Рима». Для многих, наверное, будет сюрпризом узнать, что Спартак имел римское гражданство, участвовал в войнах Рима с боспорским царем Митридатом в составе легионов, получал повышение по службе… Никаких оснований куда-то «дезертировать» у него не было. Биография Спартака, по большому счёту, придуманная Джованьоли, стала для людей фактически эталоном. Мы хотели бы изменить это.



— И каков сюжет и замысел этого перформанса?

— Смысл довольно прост. Чтобы его понять, достаточно обладать минимальным уровнем знаний об этом периоде. Итак, стадион метафорично ассоциирован с римским театром — ареной, на которую выходят гладиаторы. У нас это две футбольные команды. Поскольку в подавляющем большинстве случаев на больших торжествах гладиаторы сражались «командами», а не поодиночке, то две футбольные команды — это словно две группы гладиаторов. Вокруг этого докручивается всё остальное: легионеры, локации, посты, смены караулов, перестроения и так далее.

Реконструирована не война войска беглых рабов против римского ополчения, а атмосфера праздника, торжества, которое венчают гладиаторские игры (то есть в нашем случае — матч). И легионеры, которые выполняли роль охранных подразделений на торжествах и играх в Республике и Империи — такая же неотъемлемая часть тех торжеств, как сейчас, например, полиция, обеспечивающая безопасность.

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— Выход команд на поле тоже заимствован из прошлого?

— Если говорить, как легионеры на самом деле встречали гладиаторов, то перед началом игры мы реконструировали и показали реальные задачи легионеров охранных когорт римской эпохи на аренах при выходе гладиаторов туда – были конвойный коридор, перекрытие гладиаторских казарм. Именно так гладиаторы и появлялись из своих подземных казарм. После чего легионеры закрывали им обратный путь к бегству с арены, пока гладиаторская баталия не завершится. После баталии легионеры уходили с арены — эту локацию мы тоже показали. Правда, достаточно коротко, для общего понимания, поскольку стоять весь матч перед «гармошкой» нельзя по регламенту РПЛ.

Всего в процессе подготовки матча мы показали 11 реальных исторических локаций, включая почётную охрану сенатора в лице юбиляра — Вагиза Хидиятуллина, которого сопровождал офицер.



— Вернёмся к главному вопросу. Получается, никакого антагонизма здесь нет? Кажется, что зрителей развлекают римские легионеры, которые были врагами Спартака и восставших рабов?

— На самом деле никакого антагонизма именно в нашем перформансе нет. Мне хотелось бы отметить, что мы не обращались к теме войны 74-71 годов, иначе увязка арены с гладиаторами и легионерами была бы невозможна. Была реконструирована атмосфера Арены и взаимоотношений участников игр и тех, кто был на арене для обеспечения безопасности. Мы стараемся донести реконструкцию событий как бы до того момента, как Спартак стал вождём войска восставших и начался антагонизм одного и другого. Как действующий гладиатор Спартак в принципе не мог воевать с легионерами, поскольку это было невозможно в тех социальных ролях, «лифтах» и условиях их взаимоотношений до событий 74-71 годов.

— Многие болельщики этого могут просто не знать.

— Это опять работает стереотип восприятия людей, знакомых в лучшем случае с романом Джованьоли. Противостояние Спартака и римского Сената происходило чуть более трёх лет, а до этого момента Спартак ни в каком качестве в конфронтацию с Римской республикой не вступал.



— Но многие считают, что один из смыслов перформанса такой: рабы на поле бьются на потеху толпе, а их встречают римские легионеры. Это не так?

— Всерьёз считать, что идти вверх по карьерной лестнице в римской армии мог раб, могут только люди, не знакомые с историей античности. Такое было возможно лишь для гражданина. Поэтому и антагонизма нет. Спартак до 74 года — римский гражданин, бывший легионер, восстановленный в правах решением Суллы в 78 году.



— Многие могут просто не видеть разницы между понятиями «раб» и «гладиатор».

— Когда говорят о разнице между рабами и гладиаторами или, что чаще, ставят между ними знак равенства, то совершенно игнорируют социальные «лифты» той эпохи. Да, в рядах гладиаторов было много пленённых в военных конфликтах варваров, уже имевших большой опыт боев и владения клинковым оружием. Их в первую очередь выкупали держатели гладиаторских школ — ланисты. Такие пленники были наиболее ценными: их не нужно было обучать с нуля технике боя, их нужно было только доучить красиво фехтовать, для чего в каждой школе был наставник по фехтованию. Простой же раб был неинтересен в ремесле гладиатора: обучение было долгим, вероятность гибели возрастала, равно как и падали доходы ланисты.



— Но рабы были гладиаторами.

— Профессия гладиатора — это не тюрьма, не ссылка и не каторга. Это скорее театр, чем кровавый спорт. В гладиаторы ведь шли свободные граждане, желавшие адреналина, вышедшие в отставку легионеры, в том числе римские граждане, которые таким образом могли обеспечить своё будущее и подняться по социальной лестнице.

Достоверно никто не знает пропорций между выкупленными рабами и свободными гражданами, пожелавшими стать гладиаторами, но историки склоняются к примерно равному соотношению.

Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

— В чём ещё разница между рабом и гладиатором?

— Заключая контракт с ланистой, римлянин на два года становился фактически его собственностью, сохраняя при этом гражданские права, кроме участия в голосовании. Вышедшего в отставку гладиатора, когда его контракт заканчивался, ждали почести и безбедная жизнь. Этого сценария дальнейшей жизни в римском обществе обычный «хозяйственный» раб был лишён по определению. Разница между гладиатором и рабом была огромна. Гладиатор, даже выкупленный, мог достигнуть многого в античном обществе, будь он ловок, искусен и храбр на арене.



— Но в итоге Спартака убили римские легионеры, а здесь они, грубо говоря, надзирают над ним. Это не странно?

— Что касается гибели Спартака, то в нашем перформансе мы не затрагиваем никоим образом событий его восстания. Наша цель в другом — показать красочность эпохи и позволить зрителю прикоснуться к ней. В данном случае легионеры надзирают не за конкретной личностью — Спартаком, а за двумя командами гладиаторов, вышедшими на арену. Мы как бы абстрагируемся от личностей.



К сожалению, многие трактуют историю событий 74-71 годов до нашей эры, известную как «восстание Спартака», исключительно по роману Джованьоли. Хотя есть канонические римские историки — Тит Ливий, Саллюстий, Аппиан и Флор. Джованьоли скорее создал альтернативную биографию Спартака под национально-освободительное движение в Италии.



— В будущем планируете устраивать этот или похожие перформансы?

— Мы бы хотели продолжить радовать зрителей домашних матчей «Спартака» на «Открытие Арене» новыми задумками и перформансами в римской стилистике. Лучше всего это смотрится на топ-матчах, когда на стадионе аншлаг. Это больше всего напоминает римские арены во время торжеств, которые венчали гладиаторские баталии.