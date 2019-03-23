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Хосеф Мартинес смешно пробил пенальти в игре с Аргентиной

Мартинес пробил пенальти в игре с Аргентиной
Максим Ерёмин
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Очень весёлый пенальти. Он затмил возвращение Месси в сборную
Паненка уже прошлый век.
Футбол

Товарищеский матч между Венесуэлой и Аргентиной был первым после возвращения Лео Месси в сборную. Тот не приезжал в команду 256 дней, и это самая большая пауза в его карьере.

Но сборная Аргентины сейчас в таком состоянии — хоть с Месси, хоть без него на поле плюс-минус одна картина.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
22 марта 2019, пятница. 23:00 МСК
Аргентина
1 : 3
Венесуэла
0:1 – Рондон – 6, 0:2 – Мурильо – 44, 1:2 – Мартинес – 59, 1:3 – Мартинес – 75 (пен)

Уже на 6-й минуте Соломон Рондон открыл счёт в игре.

А к перерыву аргентинцы горели 0:2.

Самый сочный момент был ещё впереди. Спустя несколько минут после выхода Хосефа Мартинеса представитель MLS выбрал очень забавный способ пробить пенальти.

С тем голом Венесуэла впервые в истории отгрузила трёшку Аргентине. И лишь во второй раз — победила.

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