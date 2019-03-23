Очень весёлый пенальти. Он затмил возвращение Месси в сборную

Товарищеский матч между Венесуэлой и Аргентиной был первым после возвращения Лео Месси в сборную. Тот не приезжал в команду 256 дней, и это самая большая пауза в его карьере.

Но сборная Аргентины сейчас в таком состоянии — хоть с Месси, хоть без него на поле плюс-минус одна картина.

Уже на 6-й минуте Соломон Рондон открыл счёт в игре.

А к перерыву аргентинцы горели 0:2.

Самый сочный момент был ещё впереди. Спустя несколько минут после выхода Хосефа Мартинеса представитель MLS выбрал очень забавный способ пробить пенальти.

С тем голом Венесуэла впервые в истории отгрузила трёшку Аргентине. И лишь во второй раз — победила.