Манчини уже изменил сборную Италии. Но этого мало

Впереди у Роберто Манчини много работы. Это общее мнение, и после матча с Саудовской Аравией его для разнообразия озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино. Действительно, сборная показала футбол, далёкий от качественного, а местами – и от приличного. Но кое-что уже изменилось.

Возвращения

Симоне Дзадза, Доменико Кришито, Марио Балотелли. Манчини показал, что двери в сборную открыты для всех. Балотелли не играл за Италию четыре года, Дзадза – два года, и в обоих случаях дело было явно не в уровне игры за клуб.

В 1996 году Арриго Сакки не включил Роберто Баджо в заявку на чемпионат Европы. Сейчас Италия может только мечтать о такой расточительности. Странное поколение, в котором уровень самооценки и уровень индивидуального мастерства не совпадают, а разница между ними создаёт комплексы. Сборная с Инсинье, Белотти и Иммобиле не может позволить себе забыть о Балотелли хотя бы потому, что и втроём они не претендуют на статус лучшей атаки в Европе. Сборная, в которой Кьеллини незаменим, потому что он просто лучше более молодых конкурентов на позицию, не должна забывать о Кришито. Тренеру сборной Италии не по карманы такие капризы, он должен быть прагматичным.



Манчини прагматичен, и он зовёт всех. В том числе, тех, кто не играл за сборную ещё ни разу.

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Новые имена

Со скамейки запасных за матчем наблюдали Маттиа Кальдара и Роландо Мандрагора. Оба не вышли на поле, но это неважно: их вызовом Манчини лишний раз показал, что в поле зрения может попасть кто угодно.



Кальдара провёл сильный сезон в аренде в «Аталанте», а летом возвращается в «Ювентус». Рано или поздно его время в сборной придёт – если не случится непредвиденных осложнений в карьере. Его вызов вполне укладывается в заявленный вектор на обновление команды.



А вот Мандрагора – другое дело. Центральный полузащитник тоже принадлежит «Ювентусу», но провёл последний сезон в утонувшем «Кротоне». И был лучшим: через него строилась игра в пас, от него зависела оборонительная активность (лучший в команде по отборам+перехватам), заодно забил пару голов и сделал один голевой пас. Неплохо для 17-й команды Серии А, если тебе 20 лет. «Я чувствую себя как во сне», — прокомментировал он свой вызов.



И главное: Маттео Политано вышел в старте. Форвард «Сассуоло» наиграл на вызов этой весной: он забил шесть голов за полтора месяца. Его выход в старте – самый громкий сигнал для всех итальянских футболистов. Обновление будет серьёзным.

Новая схема

Схема 4-4-2 справедливо вызывало недоумение. Широко атакуя флангами, Италия оставлял центр поля пустым. Пароло и Жоржиньо – не та связка, которая способна справиться вдвоём. Верратти в сборной пока чаще проваливался, чем тащил. В общем, переход на схему с тремя полузащитниками выглядел не то чтобы гениальным, а просто естественным и необходимым. Он случился: в первом матче при Манчини Италия сыграла по схеме 4-3-3.

Говорить о перспективах тройки Жоржиньо – Пеллегрини – Флоренци пока бессмысленно: во-первых, не факт, что это сочетание основное. Неизбежно вернётся Верратти, плюс претендуют на место в основе Брайан Кристанте из «Аталанты» и Роберто Гальярдини из «Интера». Во-вторых, на фоне сборной Саудовской Аравии трудно проверить умение управлять игрой (темпом, зонами) и устойчивость к прессингу. В-третьих, эта тройка пока точно не впечатлила. Речь даже не об отсутствии взаимопонимания (это нормально), а о слабом чтении игры. Италия не очень хорошо использовала зоны, которые щедро оставляли соперники. Поэтому нужно сказать…

И о грустном

В сборной Италии было много новых лиц, но в том, что они делали можно было заметить вещи, которые хорошо знакомы и по «Зениту» Манчини, и по сборной Вентуры. Чрезмерное количество навесов с правого фланга, иногда – в ущерб более качественным решениям, иногда до смешного неточных. Некачественное владение мячом: без продвижения к штрафной, с минимумом вертикальных передач. Странно делать выводы об игре по первому матчу нового тренера, поэтому пока просто обратим на это внимание. Прорывы по флангу и навесу в штрафную – эффективное оружие в ходе контратак, но когда навес следует в конце позиционной атаки от беспомощности – пора начинать волноваться.



Ещё можно поволноваться из-за проваленной концовки. Дело не в том, что итальянцы устали. Они действительно бегали тяжелее (Балотелли вообще вспотел к пятой минуте матча) и логично, что Саудовская Аравия в последние 20 минут выглядела свежее. Но Дзаппакоста ошибался и до того, как подарил мяч Салему Аль-Доссари.

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После матча Манчини сказал все правильные и корректные слова: что Саудовская Аравия – не слабая команда, и что Россия – всё равно фаворит. Так вот – слабая. Слабая именно как команда, потому что с техникой у её футболистов всё в порядке. Они стараются быстро играть в пас, быстро контролируют мяч и неплохо переводят с фланга на фланг. Но при этом, СА постоянно теряет позиционную структуру и даже путается между подходами к игре. Попытки держать компактную оборону чередуются с хаотичным высоким прессингом: разрывы в линиях при такой игре неизбежны.