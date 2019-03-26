«Все существующие интернет-ресурсы мне не нравились. И я создал новый»

Страшно подумать, что «Чемпионату» только что исполнилось 14 лет. Для современных российских реалий это очень много. И почти одновременно с этой датой нас покидает человек, который всё это дело и придумал — Дмитрий Сергеев. Он начинал «Чемпионат» с нуля, а теперь оставляет самым популярным спортивным сайтом в России.

Ему слово. Коротко и о главном. О том, что уже почти никто не помнит.

Как всё начиналось

— На дворе стоял 1999 год, интернет фактически начинал завоёвывать мир. Я понимал, что за ним будущее и стоит пытаться найти себя на этом поприще. Когда вернулся в Россию после учёбы в Австрии, у меня возникла идея организовать свой бизнес-проект. Сначала, когда я играл в Московской интернет-футбольной лиге (МИФЛ) за команду Spartak.org, меня попросили сделать сайт турнира. Затем на базе технологии BannerBank я создал баннеро-обменную сеть Sport Banner Network, которая объединила несколько спортивных сайтов.

Я достаточно быстро пришёл к тому, что существующие спортивные интернет-ресурсы не удовлетворяют моего интереса как пользователя. То есть я не получал того, чего хотел в два-три клика, тогда как в других областях всё развивалось бешеными темпами. Собственно, так у меня начала выкристаллизовываться идея открытия мультиспортивного сайта, способного утолить аналитический, статистический и новостной голод рядового болельщика.



Началось всё с моего похода к нынешним владельцам Soccershop.ru, тоже спартаковским болельщикам. Я просил их помочь с финансированием. Если не изменяет память, то речь шла о $ 5 тысячах, которые должны были пойти на создание технической базы. Весь маркетинг и раскрутку собирался осуществить самостоятельно. Мы достаточно долго вели переговоры, однако они отказались и открыли на эти деньги оффлайн-магазин фан-атрибутики и экипировки на Тульской.

Фото: «Чемпионат»

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— Затем судьба свела нас с нынешним вице-президентом по развитию бизнеса хоккейного клуба «Спартак» Демьяном Сидоренко. На тот момент он вынашивал планы по созданию Московской футбольной школьной лиги. За ним стояли достаточно сильные люди, и в теории они могли выступить соинвесторами нового проекта. Но моим надеждам не суждено было сбыться, несмотря на то что Демьян старался помочь привлечь инвестиции.

Затем я решил зайти с другой стороны. Присмотрелся к сайтам, которые уже входили в созданную мной баннерную сеть, выделил для себя один подходивший с технической точки зрения – fnews.ru, встретился с его владельцем Павлом Головиным и озвучил ему свою идею. Сошлись на том, что я займусь дизайном и маркетингом на основе его «движка» и попутно буду раскручивать российский футбол под брендом championat.ru, а он, как и прежде, будет следить за европейским в рамках fnews.ru и работать над разработкой и усовершенствованием базы.



Такое сосуществование продлилось год. В марте 2006-го, когда ежедневная посещаемость проектов сравнялась, я предложил Павлу объединиться под одним флагом, поделить прибыль пополам и начать развиваться. Ударили по рукам, а уже в июле совершили самый настоящий прорыв. Во время чемпионата мира по футболу в Германии наш рейтинг взлетел до небес. Как сейчас помню, из 30 дней «мундиаля» десять наш сервер «лежал», не справляясь с наплывом посетителей. Такой популярности удалось добиться за счет «Яндекса». Мы удачно попали в каталог, произошла оптимизация и начали бить рекорды популярности. Если в начале июня у нас в среднем было 7-8 тысяч «уников» в день, то к середине июля их число взлетело до 32 тысяч.

Как «Чемпионат» стал частью большого холдинга

– В августе 2006-го, когда мы продолжили набирать обороты, мне позвонили из крупной рекрутинговой компании Ward Howell со словами: «Дмитрий, а вы не хотели бы с нами встретиться?». Я тогда был исполнительным директором в агентстве «Концепт Лайн», где активно занимался созданием и развитием интернет-рекламы. Мы стремились попасть в топ-10 агентств по России и работали достаточно продуктивно. У меня была неплохая зарплата, плюс проценты от продаж, и вообще я слабо представлял, что меня сможет заинтересовать.



Тем не менее я согласился. Более того, мы виделись трижды. Они много расспрашивали меня про спорт вообще и «Чемпионат» в частности, а потом начали завуалированно объяснять для чего. Оказалось, что есть богатые люди, стоящие на пороге исторической сделки, которые собираются создать очень крутой холдинг в России. Подробности обещали рассказать, как только всё срастётся. А уже через несколько дней позвонили со словами «Вы нам подходите!» и пригласили на ужин с акционерами.



На нём я и познакомился с владельцами – Александром Мамутом и Эндрю Полсоном, а также с теми, кто после занял руководящие посты в компании. Всего за столом было человек 14-15. Хотя, честно говоря, я на тот момент не совсем понимал свою будущую роль. Когда же услышал конкретику, а именно то, что холдинг хочет активно развивать спортивную вертикаль LiveJournal, поинтересовался, не хотят ли они перекупить меня вместе с «Чемпионатом» и на базе уже созданного начинать претворять задуманное в жизнь. По рукам ударили достаточно быстро. Мне пообещали подъёмные за сам проект и сделали выгодное предложение по зарплате.

Как появилось название «Чемпионат»

– Я придумал его, причём, можно сказать, почти случайно. Все знают, что существуют два классных футбольных менеджера – EA Sports и Championship. Второй лежал у меня на полке с дисками, я наткнулся на него глазами, когда придумывал доменное имя, перевёл и подумал: «А почему бы и нет?». Championship и Chempionat на тот момент были заняты, поэтому остановился на своеобразном гибриде английского написания и транслитерации – Championat. Хотя сначала, думая над названием, хотел что-то из серии Sport24.ru.

Почему «Чемпионат» оранжевый

— Нужно было какое-то отличие от всех остальных СМИ. Чисто синий цвет явно не подходил. Зелёный, как история с футбольным полем, тоже не нравился. Красный – слишком агрессивно. Первая версия «Чемпионата» была сине-оранжевая. Эти цвета довольно удачно сочетались друг с другом. Потом синий превратился в чёрный, и мы стали оранжево-чёрные.

Первые шаги

— Информация поступала в Россию в ограниченном количестве. Хотя было очевидно, что новостей и любопытных историй пруд пруди, особенно если активно заниматься мониторингом иностранных СМИ. Удивительно, но в Рунете данную нишу толком никто не занял, довольствовались тем, что было. Это сейчас уже через пять минут после матча все знают, что сказал игрок, а тогда основная масса любителей спорта социальными сетями не пользовалась и бежала с утра в ближайший киоск за газетами.

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В том или ином виде цифры существовали, но, для того чтобы подсчитать, сколько игроки конкретной команды забили голов, сделали передач, заработали карточек, требовалось облазить все известные сайты, при этом перейти в профайл форварда и узнать раскладку по его активности было невозможно. То же самое и с календарём — как правило, он существовал в виде туровой «братской могилы», порой написанной через точку с запятой с переносами названий на другую строчку. Ни о какой навигации даже мечтать не приходилось.

Фото: «Чемпионат»

О принципах работы

– Я предпочитал придерживаться либеральных принципов управления. Если назначил нового главного редактора, значит, он должен передо мной отчитываться за тех, кого взял на работу, и то, что творится у него в каждом из подразделений. Иначе какой смысл доверять ему? Схожие процессы позже начали происходить и в самих разделах, где редакторы благодаря предоставленной им свободе собрали команды из грамотных журналистов и фанатов своего дела. Другое дело, что в какой-то момент гроздь стала слишком тяжёлой и её начали подрезать.

– Я всегда был в стороне от редакционной кухни. У меня нет журналистского образования, соответственно лезть и учить людей, как им следует работать, в такой ситуации как минимум неучтиво. Я мог дать совет, на какие тенденции стоит обратить внимание, если это было напрямую связано с маркетингом, но публичных оценок тому или иному материалу во всеуслышание старался не давать.

О планке

– Александр Леонидович Мамут однажды спросил меня: «Мы способны стать №1 в своём сегменте?». Я ответил: «Да». Он уточнил: «Когда?». Я сказал: «Через пять лет». Он, к слову, до сих пор этот разговор вспоминает и приводит меня в пример как человека, сдержавшего своё обещание.

Потери

— Смерть Юли Кутиной, которая трагически погибла в апреле 2013 года в результате взрыва газового баллона в соседней квартире. Это был человек, на которого я всегда полагался. Юля всегда была для меня крепкой спиной. Эта потеря стала настоящим шоком. Юлю, как свою помощницу, привёл Серёга Королёв. Они вместе работали в «Локомотиве». Затем я взял её личным ассистентом. У Юли было множество замечательных качеств, которые позволяли быть ей не просто ассистентом, а кем-то значительно большим. Помню, как в один прекрасный момент она взяла на себя весь документооборот по всем нашим партнёрам. Все маркетинговые истории тянула именно она. А потом позвонили её родители… До сих пор слёзы наворачиваются на глаза при упоминании Юли.

«Спартак»

— Красно-белые могут быть первыми или последними, вылететь в первый дивизион или из еврокубков, но я всё равно буду их любить, потому что это «Спартак». Так же, как и «Чемпионат» — он часть моей жизни.



Никогда не скрывал, что Карпин собеседовал меня на должность директора по маркетингу. Это было тогда, когда в «Спартаке» никто не занимался маркетингом. Но в руководстве моего любимого клуба тогда посчитали, что главное – это зарплата игроков, а не сотрудников. Это проблема всех российских клубов. До тех пор, пока они будут считать, что сотрудник должен получать в 100 раз меньше, чем игрок, ничего у нас не получится.