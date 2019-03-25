Основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев покидает Rambler Group

Операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев, с именем которого связано появление и развитие проекта «Чемпионат» с момента его основания в марте 2005 года, покидает медиахолдинг.



«Ну что, друзья, вот пришло и моё время. Ничего не бывает вечным. С 3 апреля я покидаю любимую компанию «Рамблер&Co», которая за это время стала для меня вторым родным домом. С 2006 года (12 лет!!!) я работал на Александра Леонидовича Мамута, за что искренне ему благодарен. Всё, чего я добился в своей профессиональной карьере, — благодаря ему. Спасибо всей команде, как нынешним, так и бывшим коллегам. Без вас у меня ничего бы не вышло! Вы – самая главная часть моего успеха! Для меня же настаёт время новых вызовов и достижений! Скоро увидимся!» — заявил Дмитрий Сергеев.



«Мы благодарим Дмитрия Сергеева за его вклад в развитие медиа Rambler Group и мы уважаем его решение развиваться за пределами компании», — рассказал управляющий директор Rambler Group Рафаэль Абрамян.



«Чемпионат» выражает благодарность своему основателю и многолетнему руководителю Дмитрию Сергееву за годы незабываемой совместной работы и желает ему успехов в его новых проектах.