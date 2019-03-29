Тур, в котором претенденты на медали должны побеждать. Прогнозы на матчи РПЛ

В ближайшем туре РПЛ команды из верхней части таблицы сыграют с теми, кто ниже их классом. Поэтому перемен в верхней части таблицы не ждём.

Очередной тур нашего конкурса выдался бодрым и результативным.

Александр Мостовой угадал счёт матчей «Арсенал» — «Енисей» и «Спартак» — «Зенит», а также разницу в играх «Урал» — ЦСКА и «Локомотив» — «Краснодар». Итого — 16 очков.

Давненько не обновлялась таблица лучших результатов.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Александр Мостовой — 16 (20-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)

Наш читатель из Владивостока Анатолий Нестеров угадал счёт матча «Спартак» – «Зенит», разницу в играх «Урал» – ЦСКА и «Локомотив» – «Краснодар», а также исходы встреч «Анжи» – «Крылья Советов» и «Арсенал» – «Енисей». В сумме это 13 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков угадал счёт матчей «Арсенал» — «Енисей» и «Спартак» — «Зенит», плюс исходы встреч «Анжи» — «Крылья Советов» и «Урал» — ЦСКА. 12 очков.

Таблица после 20-го тура

Специалисты – 215 очка

Журналисты – 192 очка

Читатели – 177 очков

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:1

Принципиальная встреча для Миодрага Божовича, так как играть ему придётся против своего бывшего клуба. Матч будет равным. Команды укомплектованы. Сверхскоростей ожидать не стоит в силу составов команд и их стиля игры. Скорее всего, встреча будет строиться на быстрых контратаках.



«Енисей» — «Рубин» — 0:1

«Рубин» остался безликим в нападении. Если за паузу в чемпионате Александр Бухаров и Дмитрий Полоз набрали форму, их усилия могут принести свои плоды. Для «Енисея» важно сыграть с должным настроем, иначе «Рубин» будет иметь преимущество. У «Енисея» это, пожалуй, последний призрачный шанс зацепиться за РПЛ, но победит «Рубин».



«Динамо» — «Локомотив» — 0:1

Динамовцы упорством и самоотдачей выцарапывают очки. Им не повезло в матче с «Оренбургом». «Динамо» будет биться, но класс «Локомотива» скажется.



«Ахмат» — «Спартак» — 1:2

Если «Спартак» забьёт один мяч, то забьёт и второй. «Ахмат» близок к зоне стыковых матчей. Этот факт говорит о том, что настрой команды на матч будет серьёзным. «Ахмату» придётся раскрываться, но с минимальным преимуществом победят красно-белые.



«Ростов» — «Урал» — 0:0

«Урал» уделяет особое внимание обороне. Кто у «Ростова» будет готов её проходить проникающими атаками – непонятно. Алексей Ионов в сборной России играет хорошо, но в ситуации, когда зоны перекрыты, важно умение сыграть накоротке. Один игрок не сможет обыграть троих-четверых. Нехватка индивидуального мастерства приведёт к большому количеству навесных передач и скучному футболу, ставлю на безголевую ничью.



«Зенит» – «Оренбург» — 2:0

«Зениту» нельзя сорить очками. «Оренбург» – упёртая команда. Даже если они пропустят мяч, будут сидеть и ждать своего момента в последнюю десятиминутку. А там могут получить и второй мяч в свои ворота.



ЦСКА – «Уфа» — 1:0

ЦСКА в Грозном потерял очки в игре с тульским «Арсеналом». Эмоциональный всплеск от смены тренера не окажет на уфимцев большого влияния. У «армейцев» могут возникнуть проблемы, в «Уфе» достаточно мастеровитых игроков. Для ЦСКА важно, чтобы игроки, выступившие за сборную России, были в игровом тонусе, но класс команды скажется.



«Краснодар» – «Анжи» — 2:0

«Краснодар» будет зол после незаслуженного удаления Шарля Каборе в матче с «Локомотивом» и поражения. «Анжи» играет очень нестабильно. Думаю, забить махачкалинцы не смогут. Отсутствие Ари в составе «Краснодара» не позволит выиграть команде с большой разницей, но два мяча хозяева забьют.

Прогноз журналиста

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:0

«Крылья» после назначения Божовича и зимней паузы – топ. Александр Самедов уехал из Москвы и роняет её, а заодно и остальную РПЛ. И вообще футбол самарской команды если не сексуальный, то точно бодрейший. «Арсенал» симпатичен, но играет в гостях и скорее будет закрываться. Так что тут, скорее всего, будет минимальная победа «Крыльев».



«Енисей» – «Рубин» – 0:2

В Казани решили проблемы с деньгами, избавившись от всех долгов. Плюс клуб ведёт борьбу за снятие санкций от УЕФА и возможность играть в еврокубках. Подобная мотивация и общий уровень организации игры «Рубина» позволят без проблем обыграть проблемный «Енисей».



«Динамо» – «Локомотив» – 0:2

И вновь более стабильный клуб должен брать очки в матче с клубом, где творится организационный бардак. В «Динамо», видимо, до конца этого сезона продлится кадровая и управленческая анархия, которая не может не влиять на результаты. Дмитрий Хохлов пытается всё исправить, и временами бело-голубые играют очень здорово. Но на дистанции матча «Локо» должен выдерживать и добиваться своего.



«Ахмат» – «Спартак» – 0:2

У «Спартака» нет других вариантов держать хрупкую стабильность терпимости вокруг клуба, кроме как выигрывать в каждом матче. Особенно против соперников уровня «Ахмата». Опять же, Фернандо вернулся к тренировкам с основным составом, расширяя количество вариантов для тренерского штаба.



«Ростов» – «Урал» – 1:1

Обыграв «Рубин», команда Валерия Карпина, набрала три очка впервые с 1 ноября прошлого года. После зимнего обновления ростовчане только формируют новый «Ростов», а главная ставка в такой ситуации может быть сделана на Кубок России, где до успеха осталось всего две стадии. «Урал» бодро смотрелся даже на фоне ЦСКА и зацепиться за очки в Ростове-на-Дону может без проблем.

«Зенит» — «Оренбург» — 2:0

Дзюба забил в сборной и приезжает в клуб с тем настроем, которого не хватало последние месяцы. По голу от него и Азмуна, который неостановим весной, – так и будет добыта победа «Зенита» в этом туре.

ЦСКА – «Уфа» – 2:1

Единственный шанс «Уфы» в гостях против ЦСКА – эмоциональный подъём после смены тренера. Вадим Евсеев сменил Дмитрия Кириченко, и именно он готовит команду к игре с «армейцами». Но даже в такой ситуации ЦСКА максимум – осложнит себе жизнь. Но добьётся победы.

«Краснодар» – «Анжи» – 3:0

Мурад Мусаев говорил, что его команде очень нужен перерыв на сборные: перезагрузиться и восстановиться. За эту паузу «Краснодар» вроде как закончил главную истерику российского футбола этой весны – договорился о контракте с форвардом Игнатьевым и вернул его в основу. Ещё больше психологии «Краснодара» должен помочь результат игры с «Анжи». И без того более слабый соперник будет добираться на матч автобусом. Такой долгий переезд, кажется, лишает махачкалинцев даже минимальных шансов на положительный исход.

Прогноз читателей

Ирина Корнеева (Москва):

«Крылья Советов» – «Арсенал» — 1:1

Обе команды усилились зимой, не проигрывают. Они сейчас равны и между собой сыграют вничью.

«Енисей» – «Рубин» — 0:0

Только чудо спасёт красноярцев от вылета в ФНЛ, но на своём поле они дают бой любому сопернику. «Рубину» по большому счёту ничего не нужно. Поэтому ничья.

«Динамо» – «Локомотив» — 1:1

Обе команды весной меня не впечатлили. «Локомотиву» везёт больше, чем «Динамо», поэтому и очков у него больше. А друг с другом они сыграют вничью.

«Ахмат» – «Спартак» — 0:2

«Спартак» сильнее, и мотивации у него полно. Своё поле грозненцам не поможет.

«Ростов» – «Урал» — 1:0

Дома команда Валерия Карпина играет мощно. «Уралу» не устоять.

«Зенит» – «Оренбург» — 2:0

Класс соперников разный, фаворит играет на своём поле, Дзюба после матча с Казахстаном в отличном настроении. Всё — в пользу «Зенита».

ЦСКА – «Уфа» — 1:0

Вадим Евсеев, конечно, настроит уфимцев, но ЦСКА им не по зубам.

«Краснодар» – «Анжи» — 2:0

Пауза в чемпионате поможет «Краснодару» придти в себя, восстановить силы. У «Анжи» нет шансов.