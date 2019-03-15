В этом туре нас ждут два суперматча!

«Спартак» и «Зенит» сыграют осторожно, победителя не будет. Прогнозы на 20-й тур

Очередной тур нашего конкурса участники провели без блеска, но и никто не провалился.

Борис Игнатьев угадал счёт матча «Анжи» — «Локомотив», разницу в игре «Ростов» — «Арсенал» и исходы встреч «Крылья Советов» — «Енисей», ЦСКА – «Рубин» и «Зенит» — «Уфа». Итог — 11 очков.

Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк угадал разницу в матчах «Зенит» – «Уфа» и «Динамо» – «Спартак», а также исход встреч «Крылья Советов» – «Енисей» и ЦСКА – «Рубин». Это 8 баллов.

Олег Сухов из Красноярска предсказал разницу в игре «Ростов» – «Арсенал» плюс исходы матчей ЦСКА – «Рубин», «Зенит» – «Уфа» и «Анжи» – «Локомотив». 6 очков.

Таблица после 19-го тура

Специалисты – 199 очка

Журналисты – 180 очков

Читатели – 164 очков

Минус один в ЛЧ? Условия, при которых это может случиться Худшее выступление в еврокубках за девять лет.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, известный в прошлом футболист:

«Анжи» – «Крылья Советов» — 1:1

Сыграют вничью. Команды находятся рядом, лучше набрать по одному очку, чем не набрать вообще. Думаю, что их устроит такой вариант.



«Оренбург» – «Динамо» – 1:1

В Оренбурге всегда сложно играть, сама команда находится в опасной зоне. Тут тоже рискну и скажу, что будет ничья.



«Урал» — ЦСКА — 1:2

Очень сложно тут что-то говорить, но такую игру ЦСКА должен выиграть за счёт более высокого класса футболистов.



«Рубин» — «Ростов» — 0:0

Команды равны, играют в оборонительный футбол, но не исключаю, что кто-то добьётся победы.

В России будет VAR. Судьи уже готовятся с ним работать Ждите видеоповторов в российском футболе уже этой весной.

«Арсенал» — «Енисей» — 2:0

Понятно, что фаворитом является «Арсенал». У «Енисея» слишком плачевная ситуация: очков мало, команда не играет, ситуация с тренером. В команде думают о том, когда это уже закончится всё.

«Уфа» — «Ахмат» — 1:0

Непредсказуемая пара. «Ахмат» на выезде всегда очень странно играет, а «Уфе» отступать уже некуда.



«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1

Ставлю на «Локомотив», потому что «Краснодар» очень болезненно и обидно вылетел из Лиги Европы. Состояние футболистов не очень хорошее, ведь два дня – это мало для восстановления.



«Спартак» — «Зенит» — 1:1

Тут без комментариев. Просто ничья.

«Краснодар» играл смело, но вылетел из-за ошибок Мусаева «Быки» проиграли из-за просчётов старшего тренера и хаоса.

Прогноз читателей

Анатолий Нестеров (Владивосток):

«Анжи» – «Крылья Советов» — 0:1

«Крылья» после паузы играют хорошо, сыграли вничью с «Локо» и растоптали «Енисей». «Анжи» — непростой, ребята бьются в каждом матче, но Самара сейчас сильнее.

«Оренбург» – «Динамо» — 1:1

В этом противостоянии команд, пытающихся играть в футбол и имеющих одинаковое количество очков, никому не отдам предпочтение. Ничья.

«От золотого мешка сносит крышу». Что в Краснодаре говорят про Игнатьева Болельщики «Краснодара» поддерживают клуб и желают Игнатьеву найти разумных представителей.

«Урал» – ЦСКА — 1:2

ЦСКА, думаю, победит. «Армейцы» обожглись на «Арсенале», но затем доказали, что вернулись из отпуска в отличном настроении и очень хорошо готовыми физически.

«Рубин» – «Ростов» — 1:0

Ещё один матч соседей по таблице. При всех финансовых проблемах Бердыев умудряется держать «Рубин» на шестом месте. Этот матч будет для него принципиальным. «Рубин» выиграет.

«Арсенал» – «Енисей» — 3:0

И здесь такая же интрига: Дмитрий Аленичев против своего бывшего клуба. И по логике вещей его в Туле «разорвут».

«Уфа» – «Ахмат» — 1:0

Эти команды пока не видел после паузы, на двоих они набрали одно очко. Ставлю интуитивно на хозяев.

«Локомотив» – «Краснодар» — 2:1

«Локомотив» свежее, а «Краснодару» после трагедии в Валенсии будет трудно восстановиться психологически.

«Спартак» – «Зенит» — 1:1

Насколько плоха команда Семака в еврокубках, настолько же стабильна она в чемпионате. Без феерий, но свои очки берутся исправно. У «Спартака» тоже неплохо по очкам, но очень двойственные ощущения оставляет игра. Будет ничья.

«Зенит» ещё раз проиграл «Вильярреалу». И потерял Лунёва перед «Спартаком» Неожиданная схема от Сергея Семака, но прогнозируемый результат.

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» — «Крылья Советов» — 1:2

«Крылья» после зимней паузы играют очень хорошо, Самедов и Джано пока полностью оправдывают переход к самарцам. Команда Божовича играет в привлекательный футбол и, скорее всего, сможет сломить сопротивление гордого, но утопающего «Анжи».



«Оренбург» — «Динамо» — 0:0

Команды, которым очень нужны очки. «Оренбург» выгрыз ничью у «Краснодара», играя в привлекательный футбол. А «Динамо» смотрелось не хуже «Спартака», и вряд-ли бело-голубые заслужили поражение в дерби. Жду ничью, но безголевую.



«Урал» — ЦСКА — 0:3

ЦСКА в последнем туре показал, что поражение от «Арсенала», скорее, было случайностью. Команда здорово смотрелась против «Рубина». В этом туре лидеры играют друг с другом, и это отличный шанс для «армейцев» улучшить своё положение. «Урал» же пропустил почти во всех матчах этого сезона, поэтому у них почти нет шансов против ЦСКА.



«Рубин» — «Ростов» — 1:1

Команды, которые исповедуют оборонительный стиль игры. У обеих команд после зимнего перерыва не очень ладится игра в атаке, поэтому вряд ли мы увидим пиршество футбола. Ставлю на то, что команды поделят очки.

«Арсенал» — «Енисей» — 2:0

В «Енисее» продолжается разброд и шатание, главный тренер даёт комментарий против клуба, а клуб против тренера. Не думаю, что на этом фоне команда может добиться положительного результата. «Арсенал» же после зимнего перерыва оставляет приятное впечатление.



«Уфа» — «Ахмат» — 0:0

Будут играть команды, которые не очень изобретательны в атаке. Соперники будут защищаться больше, чем атаковать, поэтому ставлю на скучный матч и отсутствие голов.



«Локомотив» — «Краснодар» — 2:2

«Краснодар» обидно вылетел из Лиги Европы от «Валенсии», думаю, игроки захотят прервать 10-матчевую серию без побед. Но «Локомотиву» тоже нельзя терять очки, если он хочет бороться за место в Лиге чемпионов. Будет равная борьба и голевая ничья.



«Спартак» — «Зенит» — 1:1

Главный матч тура. К обеим командам есть вопросы по игре, «Спартак» пока далёк от идеалов Кононова, а «Зенит» просто разочаровывает своей игрой и в чемпионате, и в Лиге Европы, откуда питерцы уже вылетели. Игра важнейшая для обоих тренеров. Поражение одного из них может поставить под сомнение его будущее в этом клубе. Поэтому команды сыграют осторожно и не выявят победителя.