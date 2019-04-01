У футбольного Петербурга появился новый герой. Он стартовал мощнее Халка

Петербургская футбольная публика чрезвычайно взыскательна. Её благосклонность не каждому дано завоевать, особенно чужеземцу. Иранскому нападающему Азмуну это уже удалось, причём в кратчайшие сроки. Даже великий Халк – а в масштабах чемпионата России его величие даже недругами «Зенита» не подвергалось сомнению – не стартовал на берегах Невы настолько мощно и результативно. Напротив – долго раскачивался, ища себя в новой среде и понимания партнёров. Позволю себе напомнить, что два первых матча с самым дорогим «пришельцем» в истории РПЛ сине-бело-голубые проиграли всухую – 0:2 «Тереку» и 0:3 «Малаге», а премьерного гола от приезжей звезды дождались только в третьем по счёту матче – в Самаре. Да и тот оказался единственным для Живанилду за первые восемь матчей в России. А теперь показатели Сердара за аналогичный состязательный отрезок – 7 голов, 1 результативный пас. Есть разница?

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Понятно, что Азмун имел неоспоримое преимущество над знаменитым предшественником. Даже два. Во-первых, он полностью адаптирован к специфике российской лиги – других в его жизни, по сути, ещё не было. А во-вторых, на него не поглядывали исподлобья «борцы за равноправие трудящихся». Очевидно, что в «Зените» есть люди, зарабатывающие больше. В том числе и поэтому иранца радушнее приняли и быстрее признали за своего. А Азмун безотлагательно начал приносить команде пользу и тем самым ускорил собственную адаптацию в новом коллективе.

Селекция «Зенита» в последние годы вызывает противоречивые эмоции у наблюдателей. «Оптовая» закупка южноамериканцев себя в полной мере не оправдала: экономическая выгода от продажи Паредеса не отменяет спортивного регресса в прошлом сезоне. В Лигу чемпионов на пятёрке аргентинцев «Зенит» не выехал. Приглашение высокотравматичного и немолодого Маркизио выглядело заведомо рискованным, а Заболотный и вовсе превратился в Питере в героя фольклора. В мемы Антон пока попадает чаще, чем в главные новости специализированных сайтов.

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Но вот к зимней трансферной кампании «Зенита» не подкопаешься. Что ни кадр, то усиление. Все трое – что Ракицкий, что Барриос, что Азмун – с порога закрепились в основе клуба, добавив качества всем игровым линиям, кроме вратарской. За последнюю, в принципе, у Семака и так голова меньше всего болела. Из тройки новоприбывших Азмун изначально представлялся наименее рискованным решением – в силу возраста (24 года – самый сок) и погружённости в российский футбол. Но действительность превзошла самые смелые прогнозы – такой успешной и внешне безболезненной интеграции в непривычное игровое сообщество вряд ли кто ожидал. Включая главного тренера. Языковой барьер помехой к игровой коммуникации не стал. Семак не стал «ломать» новичка под существующую схему – он подстроил игру под сильные качества Азмуна (а также двух других «джокеров»). И вся троица безотлагательно начала приносить пользу «Зениту», каждый на своём участке.



На первый взгляд, голевой всплеск Азмуна легко объясним: Сердар впервые в жизни оказался в команде с атакующей философией («Рубин» с «Ростовом» к этой категории при всём желании не отнесёшь) и более квалифицированными партнёрами. И то, и другое – правда, но не вся. Даже в закрытой системе Бердыева Сердар исправно находил моменты для себя, нанося в среднем 2,57 удара за матч. В «Зените» он всего на 0,3 пункта улучшил соответствующий показатель (с учётом Лиги Европы). А вот реализацию круто подтянул: с 9 ударов на гол до 3,3! Возможно, это эффект новизны, когда всё в новинку и в кайф. Возможно, результат дополнительной работы над собой. А скорее всего, и то, и другое, и третье в комплексе. Третье – комфортные условия для самореализации – имею в виду игровую архитектуру современного «Зенита».

Станислав Черчесов не просто так заступался за Дзюбу, когда тот больше тысячи минут не забивал голов. Тренер сборной видел и понимал чуть больше, чем замечали критики: после зимней перезагрузки роли в «Зените» перераспределились. Теперь не Дзюба, грубо говоря, главный по голам в команде – Азмун. Артёму отведена роль не столь яркая, но тоже безусловно важная, вспомогательного плана. То, что ярко выраженный лидер и один из самых авторитетных людей в раздевалке подчинил свои бомбардирские амбиции интересам команды, характеризует Дзюбу с наилучшей стороны.

Логично, что отвлекать внимание защитников и расчищать дорогу быстроногому форварду призван самый большой – в буквальном смысле – человек в «Зените». И Дзюба с этой миссией справляется успешно. В его альянсе с Азмуном обязанности распределяются достаточно чётко: один цепляется за мячи и открывает «коридоры», в которые другой регулярно проникает. Дзюба лучше кого бы то ни было в лиге ведёт борьбу в атаке – было бы глупо не использовать это умение на благо команде. Артём больше вовлечён в коллективную работу, тогда как Азмуну важно сохранять свежие ноги для спринтов. В игре с «Оренбургом» Дзюба в полтора раза чаще Азмуна встречался с мячом (56-37 по касаниям), что не помешало иранцу оформить второй дубль в сине-бело-голубой майке.

Показательной получилась первая результативная атака хозяев: Дзюба зацепился за мяч, дождался подключения Жиркова по краю и выдал предголевой пас. Кто-то из критиков Дзюбы зафиксировал его вклад в эту конкретную комбинацию? В четырёх первых голах Азмуна Артём тоже так или иначе поучаствовал – где ударом в штангу, где предпоследней, а где и заключительной передачей.



Ценность стартовых Сердаровых достижений немного снижает статус соперников – прямым конкурентам «Зенита» по РПЛ Азмун пока не забивал. Правда, и играл пока только с одним – «Спартаком». Очевидно, что в играх с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА к Азмуну будет приковано не меньше внимания, чем к Дзюбе. На эффект неожиданности рассчитывать больше не стоит.