«Слуцкого за руль не пускаем». Второй Березуцкий заговорил

Бывший защитник ЦСКА и нынешний тренер «Витесса» Алексей Березуцкиий дал интервью Илье Казакову в программе «Foot’больные люди».

Перемены

— Тяжело быть приятно раскованным и наслаждаться жизнью, когда занимаешься одним и тем же на протяжении многих лет. Последние годы это была тяжёлая профессиональная работа, которую надо было перетерпеть. Сейчас ситуация поменялась – не только из-за переезда. Мы с Васей правильно сделали, что полгодика отдохнули, понаслаждались жизнью и решили попробовать что-то новое. Все говорят, что у футболистов классная жизнь. Так-то оно так, ты зарабатываешь хорошие деньги, но чисто технически за всю карьеру ты их потратить не можешь. Максимум, что можешь сделать, – купить хороший дом, машину и один раз в год съездить в отпуск. Поэтому мы решились попробовать что-то другое. В отличие от Зырянова и Семака, мы не сильно были в этом уверены, но подумали, что попробовать обязательно надо.

Зачем Березуцкие Слуцкому

— Он нам на этот вопрос всегда отвечает чётко, ясно и понятно. Мы все знаем, что это другая работа. Леонид Викторович знает, что мы неплохо понимаем футбол, и верит, что ключевое здесь — «может получиться стать тренерами», но не факт, что это случится. Он верит, что может быть, когда-нибудь… Поэтому решил с нами немного помучиться.

«Падаешь, блюешь, встаёшь и бежишь дальше». Продолжение интервью с Березуцким Василий Березуцкий рассказывает о самых невероятных ситуациях в своей карьере.

Он нам очень помогает. Мы ему поначалу задавали много глупых вопросов, сейчас уже чуть меньше. Наша работа больше похожа на «Что? Где? Когда?»: есть спорные моменты, мы их все вместе обсуждаем, а главный тренер уже приходит к какому-то решению. Одна из наших задач – условно сказать, кого выбрать, Роналду или Месси. Также мы на матче подсказываем через микрофон – например, когда пора сделать замену».



В конце мая — начале лета у нас с Леонидом Викторовичем состоится разговор, получается у нас с Васей или нет, стоит ли нам продолжать. И сами тоже будем думать. Нам в любом случае интересно, что он скажет. Для меня «получается» – это когда нравится. С этим пока всё хорошо.

Голландская Рублёвка

— Если сравнивать Арнем с Москвой, в которой я не жил последние восемь лет, то это небольшой город. Но вообще мне не нравится Москва – сплошные пробки, грязный воздух. Там чёрный снег, а у меня – белый. Я несколько раз пытался вернуться, но за городом достаточно поспать шесть часов, и ты выспался. А в Москве и девяти не хватит.



В Голландии мы с Васей живём не в Арнеме, а в деревне – для них это, правда, город, называется Остербек. Там 8 тысяч жителей. Он расположен в сторону национального парка, поэтому мы с Васей живём в лесу – с оленями и белками. Отличное место. По уровню жизни это похоже на нашу Рублёвку.

Голландские причуды

— Для нас много весёлых моментов в плане адаптации. Есть проблемы с мусором: там, где мы с Васей живём, пластик можно выкидывать один раз в неделю, картон – раз в месяц. А чтобы выбросить стекло, нужно ехать вообще в другое место. Нельзя просто выйти на улицу и выкинуть мусор. С парковками тоже есть проблемы – везде всё платно, а оплата в разных местах осуществляется по-разному.



Ещё вот такая особенность: тренер по физподготовке не приходит по воскресеньям на игру. У него есть на это вполне законная причина – он ходит в церковь. А на матче его заменяет тренер из дублирующего состава. Потом ещё узнал, что у голландцев самый короткий рабочий день – четыре часа.

Язык

— Вася выучил по-голландски одно предложение: «Я Вася, я идиот, не обращайте внимания».

«Брат у меня безбашенный!» Вся правда о ЦСКА от Березуцкого Кто в ЦСКА самый непредсказуемый, самый доверчивый и самый жёсткий – ответы Василия Березуцкого на некоторые из этих вопросов вас удивят.

Зарплата

— Её хватает, но впритык: снимать квартиру, машину и на еду. Но это не главный аспект – нам важнее получить опыт.

Почему Слуцкого не пускают за руль

— У меня Volkswagen Golf, у Васи машина ещё меньше. Но другую машину иметь там нет смысла: не припаркуешься, не проедешь.



Леонид Викторович любит поездить, игры посмотреть – страна маленькая, всё близко. Когда все вместе ездим, за рулем или я, или Вася, или Олег (Яровинский. — Прим. «Чемпионата»). Леонида Викторовича не пускаем, потому что переживаем за свою жизнь. Он безопасно водит, но по мелочи сбивает всё подряд.

Как живёт Слуцкий в Голландии. Нам всё показали О голландском футболе, английском языке и русском рэпе.

Бизнес и футбол, деньги взаймы

— Мы не то чтобы переключались между этими делами. Как говорил Евгений Леннорович: «Лучше заниматься одним делом, но качественно». Мы не занимались второстепенными делами, а на 99,9% были в футболе. Да, мы нашли друзей и товарищей, которые подсказывали нам и помогали, но основная ответственность и работа была на них.



Предыстория: один сотрудник ЦСКА попросил взаймы на покупку квартиры, и Алексей сходу дал, не спрашивая, когда он вернёт.



— Бывало, мы и нефть искали на ромашковом поле. У нас были «фейлы», как и у всех. Насчёт денег взаймы — мы давали, если это адекватная просьба, когда человек может объяснить, зачем, почему и что он может тебе отдать эти деньги. Например, к тебе подходит Лунтик: он зарабатывает сто тысяч рублей, а просит миллион. Вот это неадекватная просьба. А тогда это была адекватная просьба.

Последний разговор с Гинером

— Все разговоры с Евгением Ленноровичем всегда серьёзные, но с шутками. Последний раз общался с ним примерно полгода назад. Не расскажу о чём.

Почему не играл на ЧМ

— Это вопрос к Васе. Со мной всё проще: я получил серьёзную травму для своего возраста. Предполагая, что закончу карьеру летом, особо не торопился восстанавливаться, но делал всё профессионально. Последние четыре месяца моей игры – худший футбол в карьере. Возможно, для Васи был смысл ехать на ЧМ, но он сам говорил, что у него не было сил, ничего. Игру переносишь хорошо, но через несколько дней чувствуешь себя бабушкой 108 лет.

Про фразу «мы дерьмо» в номере Слуцкого

— Все очень серьёзно относятся к этому разговору. Он был всё-таки приватный. Кроме этого говорили много всего, что было гораздо хуже этого. Просто эту фразу можно произнести, и она констатирует факт, что выступили плохо. Это не было сделано для того, чтобы утешить Слуцкого. Зачем футболисту думать о том, что тренер переживает?

Чалов

— Я ошибался в нём. Он сам понимает, что ему нужно работать, прибавлять. Я считал, что он не сможет достигнуть такого уровня, на котором он находится сейчас. Также думал, что его уровень гораздо ниже, но он нам всем доказал, что мы ошибались. Это великолепно.

Любимый сайт

— Я плохо разбираюсь в скандалах, интригах и расследованиях — просто не читаю. Раньше мы покупали газеты со слухами, чтобы поржать. Сейчас, честно признаюсь, мой любимый сайт – LifeNews. Потому что там можно прочитать шокирующие и ужасные новости, которые могут не состояться. С развитием социальных сетей все начали косячить. Ну а по поводу того, стоит ли прятаться… Как спрячешься, если ты пьяный за рулём? Никак. Не ездить пьяным за рулём.