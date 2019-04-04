Гинер пообещал вернуть в ЦСКА Хонду. И дал прогноз на дерби

Сегодня, 4 апреля 2019 года, на стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с компанией Hyundai. Производитель автомобилей был спонсором клуба многие годы, но затем последовал перерыв в отношениях. Обе стороны объяснили его тем, что компания сосредоточилась на поддержке более глобального проекта – ЧМ-2018. Теперь Hyundai и ЦСКА вновь вместе – логотип компании разместился ровно по центру «армейских» маек, выше титульного спонсора.

Управляющий директор Hyundai Алексей Калицев получил обновлённую форму ЦСКА и раскрыл детали нового партнёрства.

«Мы действительно рады возобновлению сотрудничества, тому, что оно долгосрочное. Перерыв в этом действительно был связан с ЧМ-2018, в который наша компания была серьёзно вовлечена. Тем отраднее возобновить сотрудничество с ЦСКА. Ведь после ЧМ, на наш взгляд, футбол вышел на совершенно иной уровень. Вырос интерес к футболу, повысилась посещаемость. А ЦСКА, на мой взгляд, лучшая команда в российском футболе. Уверен, что впереди у нас большое количество совместных проектов, не только брендинг. Мы вас ещё немало порадуем.



Срока контракта нет, мы рассматриваем это партнёрство как стратегическое направление, которое будет носить долгосрочный характер, а не годовой.



Детали нашего соглашения носят непубличный характер, но основа партнёрства – брендинг. Плюс возможность взаимодействия с большим количеством фанатов. У клуба широчайшая и лояльная аудитория, которую мы хотим знакомить с нашими моделями. В первую очередь через диджитал технологии».

Но в первую очередь всех интересовал президент ЦСКА Евгений Гинер.



«Как вы все наверняка знаете, с 2011 по 2016 год мы были партнёрами. Выиграли большое количество трофеев за это время. Надеюсь, что возобновлённое сотрудничество будет плодотворно и для нас, и для Hyundai. В 2016 году мы не прощались, а говорили «до свидания». Прошёл ЧМ, который лёг на плечи компании Hyundai тяжестью, и вот мы вместе



Условия контракта? Как обычно вы. Вас же всегда интересует, кто с каким бокалом вина в ресторане сидел. Пишете, что Вася Березуцкий с Аршавиным сидел в ресторане перед игрой. И не важно, что мы в итоге выиграли. Не важно, что в Германии все выпивают после нагрузок. У нас расчёт, что если выпил бокал вина, то обязательно бутылочкой водочки зальёт.

Вы видели наше сотрудничество в прошлом, сейчас оно будет только расширяться. Контракт подписывался в кратчайшие сроки, он будет дополняться. Опыт сотрудничества у нас уже есть. Конечно, нам бы всегда хотелось условия побольше. Компания-спонсор хотела бы условия поменьше. Содержать клуб партнёр не будет, это остается на клубе. Нам важно продвигать и компанию, и клуб».

– Кто будет лицом рекламных кампаний?

– Хонду вернём. Прикольно было, когда он играл. Отыграет ещё какой-то срок, будет бренд-амбассадором.



– Хоккейный ЦСКА выиграет серию с питерским СКА?

– Когда сказали, что будут вопросы-ответы, я делал ставку, что первый вопрос будет про Влашича. Но вот дошли до хоккея. Мне досадно, что два «армейских» клуба играют между собой. Но я уверен, что ЦСКА в этот раз выиграет серию.

– Какие ощущения перед дерби со «Спартаком»?

– Если бы не было у меня уверенности, то я не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всё доказал. Hyundai тоже – компания с богатой историей. Меня всегда удивляло, что молодые часовые мастера в швейцарии выходили на новый уровень, хотя были заслуженные бренды. Так и Hyundai сейчас соревнуется с лучшими. Уверенность должна быть всегда.

— Ваши коллеги в начале чемпионата писали, что ЦСКА или вылетит, или в стыковых матчах будет играть. А сейчас риторика уже такая, что завоюют ли чемпионство.

— Да, сыграли вничью с «Уфой». Но команда играет, все получают удовольствие. Мы могли бы выиграть, будь команда опытнее. А у нас ребята с горящими глазами бежали вперёд и пропустили. Ничего страшного, бывает.



Я благодарен нашим болельщикам, которые стали вести себя совсем иначе. На трибунах появились семьи, дети, женщины. Да, был толчок в виде ЧМ. Но у нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие. Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра с ЦСКА будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу.