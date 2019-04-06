«Ливерпуль» забил после офсайда и выиграл. Опять!

В АПЛ новая тема для шуток. Голы «Ливерпуля» из офсайда. Очередным подобным мячом стал дебютный гол Наби Кейта, но проблема была с Салахом, который разгонял ту атаку. Как можно не увидеть такой офсайд — вопрос риторический.

В последнее время подобных ситуаций так много, что публика всерьёз подозревает неладное в отношениях красных с лигой. Людей не смущает даже то, что в соперниках за титул «Ман Сити», вроде бы самый богатый клуб английской лиги.

В «Твиттере» подсчитали, что за счёт подобных ляпов «Ливерпуль» уже сейчас добыл 15 очков. В некоторых случаях об офсайде говорят открыто.

Ещё хуже тот факт, что за счёт этого гола «Ливерпуль» переломил ход игры с «Саугтемптоном». Проигрывая 0:1, забил ответный мяч, а в самом конце дожал 16-ю команду лиги.

Сам Салах в той игре, кстати, тоже забил. Не из офсайда