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«Ливерпуль» забил «Саутгемптону» после офсайда. 5 апреля 2019, обзор матча

«Ливерпуль» забил «Саутгемптону» после офсайда
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/WFAnalyst
«Ливерпуль» забил после офсайда и выиграл. Опять!
Теперь на первом месте.
Футбол / Англия

В АПЛ новая тема для шуток. Голы «Ливерпуля» из офсайда. Очередным подобным мячом стал дебютный гол Наби Кейта, но проблема была с Салахом, который разгонял ту атаку. Как можно не увидеть такой офсайд — вопрос риторический.

В последнее время подобных ситуаций так много, что публика всерьёз подозревает неладное в отношениях красных с лигой. Людей не смущает даже то, что в соперниках за титул «Ман Сити», вроде бы самый богатый клуб английской лиги.

В «Твиттере» подсчитали, что за счёт подобных ляпов «Ливерпуль» уже сейчас добыл 15 очков. В некоторых случаях об офсайде говорят открыто.

Ещё хуже тот факт, что за счёт этого гола «Ливерпуль» переломил ход игры с «Саугтемптоном». Проигрывая 0:1, забил ответный мяч, а в самом конце дожал 16-ю команду лиги.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
05 апреля 2019, пятница. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 – Лонг – 9, 1:1 – Кейта – 36, 1:2 – Салах – 80, 1:3 – Хендерсон – 86

Сам Салах в той игре, кстати, тоже забил. Не из офсайда

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