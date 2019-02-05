Клопп: вероятно, «Ливерпуль» забил из офсайда и судья знал это после перерыва

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги встречи с «Вест Хэм Юнайтед», которая завершилась ничейным результатом (1:1).

«Это была тяжелая игра. Вы видели, как важны стандартные положения. Мы знали о том, как они их исполняют, но у нас в команде было три других игрока, когда мы отрабатывали.

Мы допускали потери в различные моменты. Соперник глубоко оборонялся, наша команда должна с этим справляться и созидать. Вероятно, наш гол забит из офсайда. Возможно, судья знал об этом после перерыва. Это одно очко, заслуженная ничья, продолжаем», — цитирует Клоппа ВВС.

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайцев от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.