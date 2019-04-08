«Локомотив» и «Зенит» мучились в позиционных атаках. У Семака было больше идей

Матч «Локомотив» – «Зенит» был потенциально чемпионским для гостей, но, как оказалось, Семак был не прочь увезти ничью из Москвы. Петербуржцы атаковали меньше соперника, но всё равно создали больше опасных моментов и вполне могли победить. Какие проблемы возникли у Сёмина в атаке, почему Барриос – зверь, а 3-в-2 в первой линии билд-апа – круто и как нужно обороняться при кроссах «Зенита» – в тактическом разборе матча.

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Крыховяк разбивал мид-прессинг «Зенита» умным движением

«Зенит» вышел в стандартных для себя 4-4-2 и без мяча встречал «Локомотив» в среднем блоке. Азмун и Дзюба перекрывали линии передач на опорников хозяев, когда мяч находился у центральных защитников или вратаря, Дриусси и Ригони контролировали полуфланги и поджимали крайних защитников, когда мяч уходил на фланг, а пара опорников Барриос — Оздоев контролировала центр.

Такая прессинг-система хорошо работает, если опорники соперника недостаточно качественно двигаются при билд-апе. История точно не про Крыховяка.

Поляк в очередной раз продемонстрировал высокий уровень игры. Гжегож уходил из-под перекрывающего передачи Азмуна и зачастую имел по 2-3 секунды на принятие решения в правом полуфланге. В эпизоде ниже Крыховяк успел даже обыграться с Антоном Миранчуком перед тем, как отдать передачу между линиями на Алексея.

Основная проблема «Зенита» заключалась в том, что Барриос не понимал, что ему делать в таких ситуациях: выходить на Крыховяка, контролировать передачу в полуфланг или в центр. Вильмар принимал разные решения, но почти всегда опаздывал, так как тратил на раздумья лишние секунды. Не сильно помогал и Жирков, который довольно пассивно играл против кого-либо из братьев в своей зоне: Юрий давал Антону и Алексею отскакивать в глубину и обыгрываться с партнерами.

Вот другой пример умного движения Крыховяка: Азмун пошёл прессинговать выше по триггеру на несколько передач назад от игроков «Локомотива», Гжегож открылся под Гилерме, принял пас в одиночестве и снова отдал хорошую передачу на Миранчука в правый полуфланг. Дзюба смещался из своей зоны, чтобы поджать поляка, но не смог ему помешать.

Барриос снова оказался слишком глубоко, чтобы попытаться накрыть Крыховяка – он контролировал передачу между линий. Скорее всего, колумбиец действовал в рамках системы, но не очень понятно, как Семак планировал действовать против поляка в среднем блоке. А сам Крыховяк сделал 59 передач за игру – больше, чем любой другой игрок на поле.

Почему «Локомотив» создал так мало в атаке?

При подобных проблемах «Зенита» в среднем блоке, а также при 56% владения «Локомотив» не создал ни одного явного момента, всего 5 раз бил из штрафной, всего раз – из центра штрафной. В первом тайме команда Сёмина нанесла один удар из штрафной. В финальной трети хозяева испытывали проблемы с дальнейшим развитием атаки.

«Локомотив» использовал довольно стандартные идеи в атаке: поиск Миранчука (-ов) между линиями и разрезающие передачи в полуфланги на кого-либо из передней четверки. Удивило только появление Кварацхелии на левом фланге атаки – в планы «Локомотива», видимо, входили ещё и подачи справа на грузина. Нападающий коснулся мяча в штрафной лишь раз – как раз после подачи. Все передачи Кварацхелии на чужой половине – назад или поперёк, ни одного удачного рывка он тоже не сделал, поэтому и был заменён на Фернандеша уже в перерыве.

Несмотря на возникавшие проблемы при прессинге, «Зенит» спокойно контролировал «Локомотив», быстро садясь в глубокие 4-4-2 – хозяева просто не успевали воспользоваться зонами. Против глубокого блока у игроков «Локо» не было возможностей ни получить мяч между линий в опасной ситуации, ни сделать разрезающую передачу/заброс в полуфланг. Отдельно отмечу Барриоса, который шикарно контролировал Миранчуков между линиями, не давая им пространства в позиционной обороне и моментально накрывая их при контратаках, а также здорово страховал Смольникова и Ивановича. В эпизоде ниже Барриос сначала закрыл полуфланг и заблокировал возможность отдать туда разрезающую передачу, а затем моментально вылетел на Миранчука, навязал ему борьбу, заставил развернуться в сторону Эдера и не отпускал, пока Антон не сделал плохой заброс на португальца.

К слову, Эдер тоже проводил не лучший свой матч: он цеплялся за верховые мячи и помогал разгонять контратаки, но тоже не сделал ни одного вменяемого рывка через полуфланги, пару раз влезал в офсайды и в целом был малополезен в позиционных атаках. Эдер пытался уводить Ракицкого из своей зоны, чтобы Миранчуки входили туда на дриблинге или отдавали через эту зону разрезающие передачи, но Барриос не давал Антону и Алексею реализовать эти задумки.

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Барриос – зверь, но почти все остальные игроки «Зенита» тоже здорово справлялись и в контратаках, и в позиционной обороне (кроме, может быть, Смольникова): работала подстраховка, вингеры доигрывали забегания и крайних защитников, и даже Миранчуков, а после разрезающих передач быстро развернуться в сторону ворот игрокам хозяев было крайне тяжело.

С выходом Фернандеша «Локомотив» стал ещё сильнее нагружать пространство между линий, а ширину теперь создавали преимущественно Рыбусь и Игнатьев, которые в том числе вбегали и в полуфланги под забросы. «Зенит» с первых минут второго тайма оборонялся очень глубоко, и возможностей реализовать полученное пространство между линий у Фернандеша и Миранчуков не было – их практически сразу накрывали. Причём оказывать давление на игроков хозяев могли и Оздоев с Барриосом, и Иванович с Ракицким (тогда центрдефов «Зенита» страховали опорники, опускаясь глубже). По крайним защитникам «Локомотива» работали Дриусси и Ригони/Мак, а Дзюба контролировал передачи в центр, преимущественно на Крыховяка (хотя поляк всё равно открывался и получал мяч).

«Локомотив» не мог создать момент в штрафной соперника из-за её перенасыщенности, поэтому игроки Сёмина пять раз били из опорной зоны противника.

Потенциально удары из опорной, которые ещё и легко заблокировать благодаря количеству обороняющихся, не очень опасны, но «Локомотиву» всё-таки удалось создать полумомент и наказать «Зенит» за излишне низкое расположение всей команды. К сожалению для Семака, этот полумомент закончился автоголом: Фернандеш хотел нанести удар, но ему помешал Баринов, и мяч отлетел к Игнатьеву. Дриусси не успел отреагировать на этот пас, но успел накрыть Игнатьева в штрафной; правда, из-за этого прострел Владислава срикошетил от Себастьяна в ворота.

Кроме ударов из опорной, «Локомотив» не создавал ничего. Потенциально интересно смотрелись забросы на Рыбуся как с противоположного правого фланга, так и с левого, но Мацея успевали накрывать и Ригони, и вышедший вместо него Мак.

Вышедший на 69-й минуте Смолов усилил игру «Локомотива»: Фёдор пять раз коснулся мяча в штрафной «Зенита», в то время как Эдер всего дважды. Россиянин лучше цеплялся за мяч в штрафной, делал более качественные рывки и в целом смотрелся в комбинациях интереснее. Тем не менее два удара на 85-й и 87-й минутах Смолов нанёс из правой части штрафной с игроком «Зенита» прямо перед ним.

Ракицкий и Иванович снова имели много свободы. Структуру прессинга «Локомотива» пришлось менять

При билд-апе «Зенит» уже привычно выстраивался в 3-1: Барриос опускался между Ивановичем и Ракицким, а Оздоев оказывался один в центре. «Локомотив» изначально располагался в среднем блоке достаточно стандартно для 4-4-2, но, когда пас шёл на Оздоева, Баринов мог вылетать на полузащитника «Зенита», а Миранчук и Эдер расходились шире.

Проблема была в том, что длинные передачи в опорную «Локомотива» отрезали Баринова и оставляли Крыховяка в одиночестве против двух-трёх игроков из линии нападении «Зенита». Пару раз хозяева получали опасную ситуацию после длинных передач от Лунёва и Ивановича.

Создать гостям проблемы высоким прессингом у «Локомотива» получилось всего однажды, но в тот момент Барриос не опустился глубже, так как «Зенит» разыгрывал штрафной на своей половине поля. В остальном «Зенит» имел преимущество 3-в-2 в первой линии билд-апа против первой линии прессинга, из-за чего Ракицкий и Иванович могли доходить с мячом вплоть до центрального круга. Средние позиции двух защитников находятся как раз впритык к центральной линии.

В итоге «Локомотив» поменял систему высокого прессинга: в первой линии теперь оказывался Миранчук-вингер, а не Баринов, а Кварацхелия сужал полузащиту. Это слабо повлияло на игру: уже с середины тайма хозяева старались высоко поджимать соперников только при розыгрышах «Зенита» от ворот, а во втором тайме в прессинге смысла вообще не было – гости стали постоянно заряжать длинные передачи вперед.

Длинные передачи и простые прострелы с навесами «Зенита» долго не работали. Но у Семака были идеи

«Локомотив» был готов к длинным передачам от Ракицкого и Ивановича в полуфланги и фланги. Как правило, хозяева создавали в зонах, куда шла длинная передача, численное преимущество, и дорабатывали до конца по подключающимся соперникам (как Миранчук по Оздоеву).

Важной деталью плана гостей была игра одного из нападающих в штрафной: когда мяч был справа (а кроссы готовились в основном оттуда), Дзюба или Азмун (а то и оба) должны были бороться против Игнатьева – очевидно, выиграть верх у крайнего защитника проще, чем у центрального.

У «Зенита» был план и в атаках низом: Ригони уходил широко и вытаскивал за собой Рыбуся, в свободный полуфланг врывался другой игрок «Зенита» (Дзюба на примере ниже) и тащил мяч дальше.

В теории это выглядело опасно, потому что как минимум игрок с мячом имел много пространства, а также на скорости выходил на Чорлуку буквально 1-в-1, но на практике такие ситуации чаще всего, особенно в первой половине первого тайма, заканчивались пасом обратно на Ригони и плохим кроссом.

«Локомотив» вообще образцово расставлялся при попытках «Зенита» навешивать или простреливать: если Рыбуся отыгрывали, Чорлука мог выдвинуться шире, а между ним и Кверквелией опускался Баринов или Крыховяк. Второй полузащитник перекрывал центр. Мяч ни верхом, ни низом не доходил до игрока, который играл на дальней против Игнатьева.

Во второй половине тайма стало понятно, что «Зениту» нужно действовать немного изобретательнее. Теперь правый фланг могли перегружать не только Азмун или Дзюба, лишая свою команду одного игрока в штрафной, но и Дриусси. Когда Себастьян приходил на противоположный фланг, игроки «Локомотива» не могли до конца разобраться, кто должен с ним играть, поэтому могли возникать ситуации, как на примере ниже – 2vs3.

Более того, было очевидно, что Алексей и Антон Миранчуки на позиции десятки (в разные эпизоды под Эдером играли разные братья) не смогут отрабатывать в обороне у своей штрафной весь матч; более того, это убивало контратакующий потенциал. В эпизоде выше к своей штрафной спустился уже Антон, а не Алексей, причём, если бы передача шла на Оздоева, он бы не успел её накрыть. Частично из-за этого не помог в полуфланге Баринов.

Свой самый опасный момент в позиционной атаке (с двумя ударами из штрафной) «Зенит» тоже создал после того, как по Оздоеву в «зоне 14» недоработал игрок «Локомотива». Магомед спокойно сделал заброс на Азмуна, а Сердар скинул мяч на Дзюбу. Артем принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой, а на добивании играл Роберт Мак, перед которым уже было несколько соперников.

На фоне не создавшего ничего второй матч подряд «Локомотива» «Зенит» смотрелся нормально, но самые опасные моменты команды Семака в позиционных атаках довольно показательны. Лучшие свои эпизоды гости создали в контратаках после глупых ошибок «Локо»: странные действия при длинной передаче Гилерме от своих ворот привели к выходу Азмуна 1 на 1, а обрез Игнатьева – к опасному удару Дзюбы из штрафной. Мяч «Зенит» забил со штрафного, который был заработан в контратаке. Ради справедливости стоит добавить, что команда Семака во втором тайме только контратаковала через передачи в левый полуфланг/фланг на Азмуна/Жиркова либо благодаря тащившему мяч Барриосу, поэтому все наработки, описанные выше, относятся только к первому тайму.

«Зенит» больше заслуживал победы, но главный вывод по матчу – глобальный: настораживает, насколько российские топ-клубы (причём все пять) плохо создают моменты в позиционных атаках, используя, по сути, одни и те же методы.

Использованы данные Instat.