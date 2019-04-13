Где на самом деле ошибся Лапочкин? Разбор судейства в матче ЦСКА — «Оренбург»

Работа арбитра Сергея Лапочкина на матче ЦСКА – «Оренбург» вызвала большой ажиотаж. Болельщики на стадионе скандировали оскорбления в адрес судьи. Футболисты ЦСКА выразили свои эмоции тоже весьма однозначно. Ахметов заявил: «Так убивать нельзя». Марио Фернандес высказался более развёрнуто. Даже сказал, что оставил семью в Бразилии, многим пожертвовал не для того, чтобы заниматься ерундой. Подробнее слова Марио можно прочесть тут или посмотреть здесь.

«Чемпионат» решил разобраться в трёх эпизодах, которые случились на 19-й, 24-й и 56-й минутах.

19-я минута. Желтая карточка Марио Фернандеса

Первым делом стоит отметить, что в трансляции по каким-то причинам показали лишь один повтор и при этом весьма неудачный. Очень похоже, что рука Фернандеса действительно попала по лицу Терехову. Вот два стоп-кадра, которые удалось сделать с повтора.

Если посмотреть несколько раз этот эпизод с основной камеры, то реакция Терехова скорее выглядит естественной, нежели симуляцией. После матча Марио сказал: «Я семь лет тут играю. Спросите любого – я никогда не ударю локтем нарочно. Но это футбол, мне приходится расставлять руки при прыжке». В этих словах Марио можно увидеть косвенное подтверждение того, что контакт всё-таки был.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов по просьбе «Чемпионата» дал свою оценку этому эпизоду.



– Марио непреднамеренно, но въехал рукой в лицо. Это жёлтая карточка. Так размахивать руками, конечно, нельзя. Красную в такой ситуации дают, если удар был нанесен с агрессией. Здесь этого не было. Лапочкин верно рассудил. Не имеет смысла говорить, что это было начало матча или первый фол Фернандеса. Значение имеет только эпизод сам по себе.

25-я минута. Вторая желтая карточка Марио Фернандеса

Фернандес владел мячом, но далеко его от себя отпустил. В результате к мячу в подкате тянулись два футболиста – Марио и Сутормин. Судья посчитал, что «армеец» нарушил правила, и показал ему вторую желтую карточку.

– А теперь по второй желтой Фернандеса, – продолжил Хусаинов. – Международные инстанции уже давно обозначили, что нельзя играть открытой подошвой. Нельзя идти в отбор шипами. Позже запретили шипами играть и поверх мяча – это считается агрессивным, потому что ведет к травмам соперников. Фернандес играл именно открытой подошвой поверх мяча. Судья должен был давать прямую красную карточку, согласно рекомендациям международного совета по правилам. Лапочкин дипломатично показал лишь вторую желтую. Никакого убийства ЦСКА по этим двум эпизодам точно не было.

56-я минута. Колено Деспотовича

Дивеев и Деспетович боролись за верховой мяч после того, как его ввел в игру вратарь Фролов. Оба полевых футболиста не дотянулись до мяча, Деспетович в прыжке высоко поднял колено и попал им в нос Дивееву. Лапочкин не показал желтую карточку, а лишь назначил штрафной в пользу ЦСКА.

– Это тоже прямая красная карточка, – поясняет Хусаинов. – Арбитру важно давать понять предел допустимой жесткости. Тут важно демонстрировать одинаковый подход к футболистам обеих команд.